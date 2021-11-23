Я шел босиком по Киеву и ночевал с бомжами: Коляденко вспомнил, как добивался Билык

Известный украинский хореограф Дмитрий Коляденко закрутил роман с Ириной Билык давно. Их отношения длились пять лет, но браком так и не закончились. Их страсти пылали, как в самом драматическом кино. Сейчас 50-летний артист вспомнил, как это было.

История любви Коляденко и Билык была очень непростой. Они познакомились в 2001 году. Тогда Билык была замужем, но влюбленный танцовщик осмелился пригласить певицу в ресторан в Виннице.

"Я пригласил ее в ресторан. Я заказал все шашлыки, хачапури. Вино красное, вино белое. Считают счет - мне не хватает денег", - вспоминает хореограф.

Прошло несколько месяцев и Билык подала на развод с мужем и начала официально встречаться с Дмитрием.

Коляденко и Билык были вместе 5 лет (фото: mediananny.ua)

Коляденко звал звезду замуж шесть раз - она не отвечала согласием.

Дмитрий был очень ревнив и дома устраивал Билык скандалы. После одного из них она выгнала его из дома.

"Я резал ее картины, я выбросил диван с 13-го этажа. Я заклеил ее косметику. Я шел босиком по Киеву. Я жил под мостом с бомжами", - поделился Коляденко.