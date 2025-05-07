"Шекспир", "Пинаколада", "Красота-разлука", "Ты хотела", "Лавина": Козловский снова споет свои самые известные хиты

"С сегодняшнего дня все судебные дела закрыты. Все мои старые хиты принадлежат мне. Я свободен от Кондратюка. Спасибо всем, кто верил и ждал", - отметил Козловский.

Также он отметил, что собирается спеть свои самые известные хиты. Возможно, артист в ближайшее время займется переводом таких хитов, как "Шекспир", "Пинаколада", "Красота-разлука", "Ты хотела", "Лавина" на украинский язык.

"I'll be back с Шекспиром (и не только с ним). Уже очень скоро!", - заинтриговал своих фанатов Козловский.



Виталий Козловский снова споет свои хиты (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинского артиста тут же принялись комментировать его новую публикацию. Среди них было немало звезд, которые поздравили его с этим:

"Боже, сколько лет это длилось, Виталя? Наконец-то", - отметила актриса Ольга Сумская

"Чудесный день! И чудесное ощущение, когда твое - с тобой, так, как должно быть! Люблю и всегда верю в тебя!" – написала жена Козловского Юлия Бакуменко

"Невероятный день! Праздник в календаре", - отметила супруга Анатолича, пиарщица Юла

"Как я рада за тебя и Юлю! Ура", - написала журналистка Рамина

"А небо плачет грозами, грозами. Столько хороших песен снова на повторе, как в студенческие годы"

"Это не новость, а секса капелька"

"Сбудется моя детская мечта - пойти на концерт Виталия Козловского".



Виталий Козловский ответил Кондратюку (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Скандал Кондратюка и Козловского - что известно

Козловский познакомился с Кондратюком в 2002 году, когда победил в "Караоке на Майдане" во Львове. Тогда он исполнил песню "Вона" львовской группы "Плач Єремії".

Затем победил в первом сезоне музыкального телепроекта "Шанс" в 2003 году с песней "Чорнобривці". Впоследствии Кондратюк стал его продюсером.

В 2012 году Козловский решил разорвать контракт. По условиям договора все права на песни Козловского принадлежали продюсеру, поэтому исполнитель не имел права их исполнять. В то время как артист, несмотря на запрет, продолжил выступать с ними.

Кондратюк обвинил Козловского в нарушении авторских прав и подал на него в суд. Певец проиграл все суды и очень долго не мог выплатить всю сумму накопленного долга.

В 2023 году Игорь Кондратюк заявлял, что артист должен ему 1,5 млн гривен. Во время службы в ВСУ с зарплаты Козловского автоматически взимались средства.

6 мая 2025 года Кондратюк написал, что судебные долги оплачены, а каталог песен перешел к Козловскому в полном объеме.