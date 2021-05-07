Шеф-кухар назвав три головні правила приготування смачного шашлику на мангалі
Для того, щоб приготувати смачний і корисний шашлик на мангалі, від якого всі будуть в захваті, варто дотримуватися всього трьох правил.
Їх у "Корисній програмі" озвучив відомий шеф-кухар Данило Яковенко.
Правила приготування смачного шашлику на мангалі
За словами кулінара, для вугілля найкраще підійдуть сухі дрова з дуба, липи, берези і фруктових дерев.
Також він нагадує: традиційно шашлик готується над тліючим вугіллям. При цьому, шампури потрібно викладати на мангал щільно.
"Перші 3-5 хвилин стежимо за тим, щоб м'ясо покрилося скоринкою і зберегло сік в середині. А потім шампури потрібно перевертати кожні 2-3 хвилини, щоб шашлик не підгорів і присмажився рівномірно", - радить Яковенко.
Також не забуваємо, що середній час приготування шашлику - 15-20 хвилин.
Щоб перевірити готовність, потрібно надрізати шматок м'яса і злегка натиснути на нього. Якщо виділяється безбарвний сік, значить, прийшов час знімати шампури з мангала. Якщо сік червоного відтінку - ще трохи почекати.
Фруктовий маринад для шашлику
Також під час ток-шоу кухар поділився оригінальним рецептом маринаду з грузинським акцентом.
Інгредієнти (на 800 г шашлику):
- сіль і перець - за смаком,
- коріандр - щіпка,
- лавровий лист - 1 шт.,
- червона цибуля - 1/2 шт.,
- помідор - 1/2 шт.,
- гранатовий сік - 200 г,
- рослинна олія - 100 мл,
- лимон - 1/2 шт.,
- розмарин - 1 гілочка.
Приготування маринаду
Великі шматки м'яса посипаємо сіллю, перцем, додаємо коріандр, лавровий лист і добре перемішуємо.
Нарізаємо червону цибулю і помідор, відправляємо їх до м'яса.
Додаємо туди ж свіжовичавлений гранатовий сік, перемішуємо.
Тепер додаємо рослинне масло, знову ретельно перемішуємо.
Коли масло рівномірно розподілиться по м'ясу, додамо сік лимона і розмарин.
Маринуємо м'ясо 2-3 години.
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