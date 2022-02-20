Шеф-кухар чесно розповів, як вибрати смачні суші і не попастися на хитрощі ресторанів

Міф про "свіжу" рибу

Шеф-кухар розкрив секрет і розвіяв міф про те, що тільки в супер популярних доставках і мережах ресторанів свіжа риба.

Вона скрізь практично однакова, так як риба (зокрема, лосось) в Україну надходить по вівторках і далі закуповується компаніями (якщо звичайно самі не розводите рибу і кожен день не ловите).

Єдина різниця - це якість риби, яку компанія закуповує і в правильності зберігання (на жаль багато компаній намагаються купити рибу гірше, заощадивши собівартість і більше заробити).

Як вибрати суші і не прогадати

Експерт каже, що найбільш звичні і популярні роли - Філадельфія і Каліфорнія - найчастіше оптимальний вибір.

Такі роли однакові практично скрізь. Різниця лише в сирі та ікрі (краще брати тобіко, так як масаго - це просто ікра мойви.

Також варто звернути увагу на цінову політику компанії. Адже всі ресторани відкриваються, щоб заробити. І жоден власник не буде пропонувати якісний продукт за смішні гроші.

Фото: undersun.com.ua

Щоб не прогадати, можна взяти стандартне співвідношення цін по класичним роллам (наприклад, Філадельфії). Все, що нижче ціни приблизно 150 грн за рол (приблизно 200-210 грам) це:

неякісні продукти,

мало сиру і риби (найдорожчі інгредієнти в цій позиції),

вага, яка не дотягує до стандарту.

Ціна - найважливіше, на що слід звернути увагу

"Якщо ж брати преміумсегмент, то з цього ж ролу в середньому вага повинна бути +300 грам і можете бути впевнені, що ви відчуєте і рибу і сир, так як в таких компаніях краще дотримуються правил", - розповідає експерт.

Ще один варіант, що б не прогадати, це замовити суші сет, де різні позиції і ви зможете скуштувати кілька видів ролів і зрозуміти, що вам більше подобається.

"Але, знаючи всю кухню зсередини, можу з упевненістю сказати, що вибирати все-таки варто відштовхуючись від цінової політики закладу. Чим нижче ціни, тим гірше продукція. І це стосується не тільки риби, а й рису (головний компонент), листів норі, рисової заправки і звичайно ж сиру", - підсумував шеф-кухар.