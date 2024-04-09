Шеф-повар показал, как правильно держать нож при нарезке продуктов: проверьте себя

Каждый в определенном возрасте учится готовить. То, как человек держит нож при нарезании продуктов, может указывать на его профессиональные кулинарные способности.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу шеф-повара Юрия Кошика.

Как правильно держать нож

По словам эксперта, каждый раз, когда на кухню приходит стажер, его опыт можно определить по тому, как он держит нож.

Часто люди допускают такие ошибки при держании ножа:

сжимают рукоятку в руке

когда ставят указательный палец на ребро лезвия

прижимают лезвие ножа большим и указательным пальцами

Шеф-повар рассказал, что нужно полностью обхватить ручку. С одной стороны держать лезвие большим пальцем, с другой держать тоже, но чтобы палец не выступал за пределы ножа.

Резать нужно именно средней частью ножа. Это поможет уберечь от травм и идеально нарезать продукты.

Какие ножи нужно иметь на кухне

Поварский нож

Это универсальный тип кухонного ножа, потому он должен быть на каждой кухне. Он имеет длинное широкое лезвие, которое сужается к острому концу. Такая конструкция позволяет ему быстро раскачиваться вперед и назад для быстрого шинкования и измельчения.

Длина лезвия поварского ножа варьируется от 12 до 30 сантиметров, причем 21 сантиметр является самым популярным размером.

Нож для хлеба

Хлебные ножи имеют длинное прямое лезвие с зазубренной кромкой, идеально подходящее для разрезки выпечки, сохраняя при этом ее целостность.

Некоторые ножи для хлеба имеют смещенные рукоятки, которые предназначены для предотвращения ударов суставов пользователя о доску.

Отделочный нож

Отделочные ножи - это тип мясного ножа, который используется для разрезания больших кусков мяса на более мелкие, более доступные куски.

Лезвие ножа более узкое, тонкое и изогнутое, чем у традиционного разделочного ножа, что дает пользователю дополнительные рычаги и гибкость при разрезании жесткой кожи, хрящей и мелких костей.

Нож для очистки

Ножи для овощей легкие и имеют короткое лезвие с заостренным концом, что делает их полезными для деликатной работы с овощами.

Наиболее распространенными ножами для очищения овощей являются с острым наконечником.