Шеф-кухар показав, як правильно тримати ніж при нарізанні продуктів: перевірте себе

Кожен у певному віці вчиться готувати. Те, як людина тримає ножа під час нарізання продуктів, може вказувати на її професійні кулінарні здібності.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку шеф-кухаря Юрія Кошика.

Як правильно тримати ніж

За словами експерта, кожного разу, коли на кухню приходить стажер, то його досвід можна визначити по тому, як він тримає ніж.

Часто люди допускають таких помилок під час тримання ножа:

стискають рукоятку в руці

коли ставлять вказівний палець на ребро леза

притискають лезо ножа великим та вказівним пальцями

Шеф-кухар розповів, що потрібно повністю обхопити ручку. З одного боку тримати лезо великим пальцем, з іншого тримати теж, але щоб палець не виступав за межі ножа.

Різати потрібно саме середньою частиною ножа. Це допоможе вберегти від травм та нарізати продукти ідеально.

Які ножі потрібно мати на кухні

Кухарський ніж

Це універсальний тип кухонного ножа, тому він повинен бути на кожній кухні. Він має довге широке лезо, яке звужується до гострого кінця. Така конструкція дозволяє йому швидко розгойдуватися вперед і назад для швидкого шаткування та подрібнення.

Довжина леза кухарського ножа варіюється від 12 до 30 сантиметрів, причому 21 сантиметр є найпопулярнішим розміром.

Ніж для хліба

Хлібні ножі мають довге пряме лезо із зазубреною кромкою, що ідеально підходить для розрізання випічки, зберігаючи при цьому її цілісність.

Деякі ножі для хліба мають зміщені рукоятки, які призначені для запобігання ударів суглобів користувача об дошку.

Обробний ніж

Обробні ножі - це тип м'ясного ножа, який використовується для розрізання великих шматків м'яса на дрібніші, більш доступні шматки.

Лезо ножа більш вузьке, тонке і вигнуте, ніж у традиційного обробного ножа, що дає користувачеві додаткові важелі і гнучкість при розрізанні жорсткої шкіри, хрящів і дрібних кісток.

Ніж для очищення

Ножі для овочів легкі та мають коротке лезо із загостреним кінцем, що робить їх корисними для делікатної роботи з овочами.

Найбільш поширеними ножами для очищення овочів є із гострим наконечником.