Шеф-повар McDonald's поделился секретными ингредиентами соуса Биг-Мака: и это не кетчуп

Что мы знаем о Биг-Маке

Биг-Мак сделан из двух котлет из говядины и трех слоев булочки с кунжутом, бургер дополнен сыром, мелко нарезанным луком, тертым салатом, солеными огурцами и, конечно же, секретным соусом.

Хотя многим людям нравится эта уникальная приправа, мало кто знает, что в ней содержится.

В чем секрет соуса Биг-Мака

Бывший шеф-повар McDonald’s Майк Харач раскрыл удивительный список ингредиентов знаменитого соуса для гамбургеров.

Отмечается, что в острой приправе на самом деле нет кетчупа, несмотря на ее фирменный розовый оттенок.

Раскрыт фирменный соус Биг-Мака (Скриншот)

Вместо этого соус на основе майонеза приобретает свой уникальный вкус благодаря сочетанию дюссельдорфской горчицы и винного уксуса.

Майк рассказал, что оранжевый цвет обусловлен небольшой дозой паприки, которая действует как краситель, а также как вкусовая добавка.

Помимо горчицы, уксуса и паприки, остальные ингредиенты такие же, как и ожидалось.

Соус для Биг-Мака готовится из смеси майонеза, сладкого маринованного огурца, лукового порошка, гранулированного чеснока и белого перца. По словам Майка, их следует смешать и оставить минимум на 30 минут, чтобы получилась то, что используют в ресторанах Макдональдса.

В соусе нет кетчупа или каких-либо других продуктов на основе томатов, но есть широкий спектр стабилизаторов, консервантов и специй, которые можно пропустить, чтобы приготовить версию дома.