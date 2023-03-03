"Каждый день целую твою подушечку": мама рассказала трагическую историю о 13-летнем сыне, которого убили оккупанты

28 февраля 2022 года мама Марина Пичкур потеряла своего сына Ростислава. Мальчика убили россияне, выпустив в него снаряд из танка. Осколок пробыл в ребенке двое суток. На тот момент Ростику было всего 13 лет...

Трагической историей о гибели сына Марина Пичкур поделилась на своей странице в Facebook .

"Эти ублюдки забрали у тебя жизнь..."

В конце февраля 2022 года семья Марины очнулась от взрывов в Киеве. Для лучшей безопасности они решили переехать в дом в Макаровском районе.

28 февраля семья Пичкуров приняла решение эвакуироваться, во время чего их автомобиль россияне расстреляли из танка. 13-летнему Ростиславу оторвало руку, пробило грудную клетку и легкие. Один из снарядов застрял в теле ребенка.

"Почти двое суток осколок снаряда был в тебе. Я благодарю военных, которые вытащили снаряд из тебя и дали нам возможность похоронить тебя целеньким. Ростинька, я никогда не забуду последнюю ночь в подвале. Твое дыхание.... Господи Боже как это страшно и больно", - пишет мама Марина Пичкур.

13-летнего Ростислава Пичкура убили россияне (фото: suspilne.media)

В интервью "Суспільному" женщина описывала самый страшный момент своей жизни.

"Как немного стихло, я подошла к своему авто, хотела попытаться отъехать. Услышала взрыв. А потом увидела, что Ростик лежит на земле. Подбежала. Хотела повернуть его за ручку, а она осталась у меня", - вспоминала она.

Расстрелянный автомобиль семьи Пичкуров (фото: suspilne.media)

В посте Марина пишет, что когда мальчик родился, их семья была самой счастливой, потому что, по ее словам, Ростик был самым лучшим сыном.

"Когда ты родился, мы были самые счастливые. Ты был для нас всем. Ты был воздухом, которым мы дышали. Ты был светящимся солнышком. Ростинька, родной мой, каждый день я захожу в твою комнату, смотрю на твою кроватку, целую твою подушечку, вдыхаю запах твоей одежды, открываю окошечко. Я сажусь и разговариваю с тобой. Я не знаю, как жить без тебя", - делится горем Марина.

13-летний Ростислав Пичкур (фото: facebook.com)

Она очень гордилась своим сыном и его интересами.

"Он занимался тхэквондо, в декабре 2021-го защитил красный пояс. Изучал немецкий язык, мечтал поехать в Германию. Собирал машинки, мечтал о настоящем BMW. Любил картинг и ездить на рыбалку, особенно на щуку. Я им очень гордилась", - вспоминает о погибшем сыне мама.