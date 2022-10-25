В пылающем Бахмуте спасли 8-летнего Богдана, маму и папу которого убил российский снаряд (видео, фото)
В Бахмуте, который подвергается регулярным атакам и обстрелам со стороны российских оккупантов, правоохранители спасли 8-летнего мальчика. Ребенок остался сиротой из-за вражеского снаряда, который убил его родителей, и теперь Богдана будет воспитывать его тетя.
Об этом 25 октября передали в пресс-службе полиции Донецкой области.
Мальчик остался один в районе города, куда практически нет доступа из-за массированных атак захватчиков.
"Его семью отобрали решисты: папа и мама погибли на улице во время артиллерийского удара. Женщина была на 7 месяце беременности", - рассказали правоохранители.
Получив информацию о том, что в Бахмуте ребенок нуждается в экстренной эвакуации, полицейские, рискуя жизнью, вывезли Богданчика из-под огня, и теперь он находится в безопасном месте.
"Район, где жил мальчик, - под постоянными ударами россиян, а пути к нему разрушены, добраться туда почти невозможно. Несмотря на это, был организован спасательный рейс. В состав экипажа вошли начальник отдела превенции, парамедики, работник службы по делам детей", - говорится в сообщении.
Полицейские спасли 8-летнего мальчика в Бахмуте (фото: dn.npu.gov.ua)
Во время спасательной операции им пришлось оставить бронемашину и преодолевать часть дороги пешком.
Мальчика разыскали - его приютила соседка. Выяснилось, что несколько дней назад родители оставили его на попечении знакомой и отправились на похороны к своему родственнику. Но в этот момент рядом взорвался снаряд, и супруги погибли от осколочных ранений.
"Тела пролежали на улице несколько дней, потому что вражеские атаки не прекращались, и забрать их было невозможно. Узнав, что папа, мама и нерожденный брат или сестричка погибли, Богдан убежал от соседки, схватил велосипед и уехал на то место", - говорят в полиции.
Богдана вывезли из Бахмута, который три месяца отчаянно штурмуют российские оккупанты (фото: dn.npu.gov.ua)
Правоохранители помогли осиротевшему мальчику собрать вещи, вывезли из опасного района и накормили. За ним уже едет тетя, которая заберет племянника и будет его воспитывать
Хвостатый помощник полицейских - такса по кличке Рэм - стала новым другом для ребенка, и помогает ему утолить душевную боль.
Богдан вместе с таксой Рэмом (фото: dn.npu.gov.ua)
Полиция Донбасса призывает жителей Бахмутского района эвакуироваться.
Видео: полицейские рассказали об эвакуации из Бахмута 8-летнего Богдана, который остался сиротой
Напомним, перед этим в Бахмуте полицейские спасли многодетную семью, которая несколько месяцев просидела в подвале.
Ранее сообщалось, что во время оккупации россиянами Харьковской области 7-летний мальчик полгода находился там без родителей, а после освобождения города полиция вернула ребенка матери.