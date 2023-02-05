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Украинцы купили квартиру маленькому сыну врача Охматдета, которую убила российская ракета

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Воскресенье 05 февраля 2023 21:29
Украинцы купили квартиру маленькому сыну врача Охматдета, которую убила российская ракета Коллаж РБК-Украина: неравнодушные помогли сыну врача "Охматдета", трагически погибшей во время ракетных ударов РФ по Киеву
Автор: Владимир Костырин

Для пятилетнего сына врача-гематолога Национального институт рака и НДСБ "Охматдет" Оксаны Леонтьевой, которая погибла в октябре 2022 года в результате российских ракетных ударов по Киеву, неравнодушные организовали сбор средств и купили мальчику Григорию квартиру.

Подробностями оказания помощи осиротевшему ребенку поделилась соорганизатор сбора Ольга Канская в своем Facebook.

Отмечается, что такая благотворительная цель - приобретение жилья для Гриши - объединила украинские педиатрическое, онкологическое и стоматологическое сообщества, а также "всех друзей для того, чтобы стать одной большой семьей для одного маленького мальчика, которого эта война сделала сиротой".

Украинцы купили квартиру маленькому сыну врача Охматдета, которую убила российская ракета

Врач "Охматдета" Оксана Леонтьева работала в отделении трансплантации костного мозга 11 лет, она спасала детей с раком крови (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Общими силами удалось купить для сына погибшей Оксаны квартиру в Ирпене. Она расположена "в прекрасном, целом и теплом доме".

"Мы смогли собрать 28 тысяч, а квартиру приобрели, стоившую 30-ть! В нем все есть, все, что нужно для жизни: хороший ремонт, мебель, техника", - рассказала Канская.

Украинцы купили квартиру маленькому сыну врача Охматдета, которую убила российская ракета

Маленький Гриша с родными и Антоном Резниковым, организовавшим сбор (фото: facebook.com/olga.kanskaya)

Она выразила большую благодарность всем, кто сбрасывался деньгами, бесплатно помогал найти квартиру и оформить все необходимые документы.

Стоматолог-ортопед Антон Резников также опубликовал в сети видео с отчетами о сборе средств для маленького Гриши...

... и рассказал в Facebook, что сначала общими усилиями медиков, их пациентов и других неравнодушных граждан удалось собрать 975 000 гривен. Затем стоматолог Вита Вишинская собрала и передала еще 3060 долларов. Также ориентировочно 900 долларов Резникову перечислили на pay pal, из них 500 долларов перечислил его знакомый коллега Назар Щеглов.

Украинцы купили квартиру маленькому сыну врача Охматдета, которую убила российская ракета

Неравнодушные решили помочь сыну погибшей в результате российского массированного ракетного обстрела Киева врача "Охматдета" (фото: facebook.com/dr.ReznikovAnton)

"Присоединились также многие неравнодушные граждане и коллеги! Дальше мы начали думать, куда инвестировать деньги, потому что инвестиция должна быть надежной. В банк? Опасно. Передать деньги опекунам Григория? А будет ли возможность именно у Григория использовать их в будущем? Неизвестно. Итак, я предложил приобрести квартиру, а наши сокурсники поддержали меня единогласно", - описал он детали сбора.

И вот миссия была успешно исполнена и реализована - 31 декабря мальчику, у которого остались дедушка и бабушка, а также семья дяди, купили квартиру.

Украинцы купили квартиру маленькому сыну врача Охматдета, которую убила российская ракета

Пятилетний Гриша, сын врача "Охматдета" Оксаны Леонтьевой, которую убила российская ракета (фото: facebook.com/dr.ReznikovAnton)

Напомним, Леонтьева погибла утром 10 октября, когда российские оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву. В тот момент врач-гематолог Охматдета ехала в своей машине в клинику, чтобы спасать пациентов, но в ее авто попала вражеская ракета.

В тот день под обстрелом со стороні РФ оказались не только Киев, но также Житомир и Львов. Во многих областях сработала ПВО. Тогда в результате ракетных ударов погибли по меньшей мере 14 человек. Еще более 90 - получили ранения. Кроме того, были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов, из-за чего в некоторых областях пропал свет.

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Охматдет волонтери обстріл Києва дитина покупка жилья ракетный удар