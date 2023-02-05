Украинцы купили квартиру маленькому сыну врача Охматдета, которую убила российская ракета

Для пятилетнего сына врача-гематолога Национального институт рака и НДСБ "Охматдет" Оксаны Леонтьевой, которая погибла в октябре 2022 года в результате российских ракетных ударов по Киеву, неравнодушные организовали сбор средств и купили мальчику Григорию квартиру.

Отмечается, что такая благотворительная цель - приобретение жилья для Гриши - объединила украинские педиатрическое, онкологическое и стоматологическое сообщества, а также "всех друзей для того, чтобы стать одной большой семьей для одного маленького мальчика, которого эта война сделала сиротой".

Врач "Охматдета" Оксана Леонтьева работала в отделении трансплантации костного мозга 11 лет, она спасала детей с раком крови (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Общими силами удалось купить для сына погибшей Оксаны квартиру в Ирпене. Она расположена "в прекрасном, целом и теплом доме".

"Мы смогли собрать 28 тысяч, а квартиру приобрели, стоившую 30-ть! В нем все есть, все, что нужно для жизни: хороший ремонт, мебель, техника", - рассказала Канская.

Маленький Гриша с родными и Антоном Резниковым, организовавшим сбор (фото: facebook.com/olga.kanskaya)

Она выразила большую благодарность всем, кто сбрасывался деньгами, бесплатно помогал найти квартиру и оформить все необходимые документы.

Стоматолог-ортопед Антон Резников также опубликовал в сети видео с отчетами о сборе средств для маленького Гриши...

... и рассказал в Facebook, что сначала общими усилиями медиков, их пациентов и других неравнодушных граждан удалось собрать 975 000 гривен. Затем стоматолог Вита Вишинская собрала и передала еще 3060 долларов. Также ориентировочно 900 долларов Резникову перечислили на pay pal, из них 500 долларов перечислил его знакомый коллега Назар Щеглов.

Неравнодушные решили помочь сыну погибшей в результате российского массированного ракетного обстрела Киева врача "Охматдета" (фото: facebook.com/dr.ReznikovAnton)

"Присоединились также многие неравнодушные граждане и коллеги! Дальше мы начали думать, куда инвестировать деньги, потому что инвестиция должна быть надежной. В банк? Опасно. Передать деньги опекунам Григория? А будет ли возможность именно у Григория использовать их в будущем? Неизвестно. Итак, я предложил приобрести квартиру, а наши сокурсники поддержали меня единогласно", - описал он детали сбора.

И вот миссия была успешно исполнена и реализована - 31 декабря мальчику, у которого остались дедушка и бабушка, а также семья дяди, купили квартиру.

Пятилетний Гриша, сын врача "Охматдета" Оксаны Леонтьевой, которую убила российская ракета (фото: facebook.com/dr.ReznikovAnton)