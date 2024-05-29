Чтобы свежесть пищи была под контролем: 6 лайфхаков для организации холодильника

Упорядоченный холодильник не только эстетичен - он также облегчает выкладку продуктов и позволяет быстро доставать ингредиенты, необходимые для приготовления пищи. Когда вы можете четко видеть все, что находится в холодильнике, вы не приобретаете ненужное и используете продукты до истечения их срока годности.
О том, как эффективно организовать пространство в холодильнике, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart.
Распределив продукты в холодильнике по категориям, вы не будете тратить много времени на поиски нужного продукта на полках - и вам будет легче выбирать.
Существует больше, чем один способ группировать вещи. К примеру, можно группировать хлебные изделия, либо создать свою категорию "продуктов для завтрака" или "продуктов для ужина".
Попробуйте разные способы группировки, пока не найдете тот, который действенен для вас.
Если осталась только чайная ложка сливок или горстка шпината, следует найти им новую упаковку соответствующего объема.
Переложив продукты в меньшие контейнеры, вы сэкономите место в холодильнике. Кроме того, так будет легче заметить, когда у вас что-то заканчивается.
Храните ингредиенты, которыми вы чаще всего пользуетесь, в удобном для вас месте холодильника. Любимые приправы советуют держать в дверных отсеках - их будет легко найти и использовать.
Свежие фрукты и овощи также следует держать на полке, где их легко заметить - таким образом, вы будете есть их больше.
Храните продукты в холодильнике упорядоченными и видимыми с помощью прозрачных контейнеров для хранения - ведь то, что не видно, легко забыть.
Цветные или непрозрачные контейнеры заставляют некоторых людей забывать о продуктах на длительный срок, что приводит к порче.
Прозрачные пищевые контейнеры помогут организовать пространство (фото: Freepik)
Когда вы можете видеть продукты внутри, вы с большей вероятностью запомните, что там находится, и будете использовать эту пищу более активно.
Принцип "купленное первым - используется первым" помогает вам использовать продукты в холодильнике до того, как у них истечет срок годности.
Этот принцип легко использовать с йогуртом. Новый свежий продукт следует класть за тем, что уже есть в холодильнике, иначе вы рискуете получить испорченный йогурт в задней части холодильника.
Если у вас есть продукты, срок годности которых истекает, сложите их вместе на "полку для ужина" и посмотрите, какие блюда можно приготовить из этих ингредиентов.
К примеру, если свежая рыба лежала в холодильнике несколько дней, ее можно использовать для рыбной запеканки на ужин.
Кстати, раньше мы писали о том, как правильно хранить фрукты.
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