С глаз долой! Популярный геймерский сервис позволит "скрывать" игры

Главное о Steam

Steam - сервис компании Valve (известного разработчика видеоигр), предоставляющий услуги цифровой дистрибуции, многопользовательских игр и общения игроков.

Он используется для получения автоматических обновлений и новинок как продуктов Valve, так и сторонних разработчиков (Activision, Codemasters, Eidos Interactive, Epic Games, GSC Game World, ID Software, Sega, THQ, Atari, Rockstar Games, Ubisoft, NCSoft и т.д.).

Кроме того, сервис предлагает инструменты для разработчиков игр, программы, музыку, фильмы и геймерское оборудование.

Интерфейс платформы (скриншот: store.steampowered.com)

Основные возможности

Основная услуга Steam - продажа видеоигр. Их загрузка требует специального приложения на компьютере - Steam-клиента.

Покупать игры геймеры могут как отдельно (по одной), так и в составе "пакетов" из нескольких игр (так стоимость одной игры ниже).

При этом если игра создана для разных операционных систем, после покупки и загрузки играть в нее можно на любой из них (благодаря службе SteamPlay).

Кроме того, у каждого пользователя Steam есть "кошелек", в который он перечисляет деньги онлайн (поддерживаются платежи по Visa, MasterCard, AMEX, Discover, JCB, PayPal, WebMoney, ClickandBuy и т.д.).

После покупки на электронную почту клиента высылается квитанция, которую можно распечатать (как чек в магазине дисков).

Важно и то, что игроки в течение двух недель могут вернуть не понравившиеся им игры и получить потраченные средства назад - при условии, что время игры не превысило двух часов.

Некоторые игры можно купить со скидкой (скриншот: store.steampowered.com)

Обновленная корзина

Согласно информации на странице магазина Steam, с 20 декабря 2023 года пользователи, приобщившиеся к бета-тестированию клиента Steam, будут видеть обновленную версию корзины при оформлении покупок.

Уточняется, что она получила ряд новых функций:

"линейные" подарки (покупать подарки можно одновременно для нескольких друзей и для себя, не оформляя ряда отдельных операций)

одинаковое содержимое на всех устройствах (из которых вы вошли в свой аккаунт Steam)

приватные покупки (скрыть игры от других можно будет еще до покупки)

"Скрыть" игру несложно (скриншот: store.steampowered.com)

Приватные игры

Выбирая между несколькими уровнями конфиденциальности для своего профиля и списка игр, пользователи получили возможность "скрыть" часть своей коллекции.

После того как геймеры отметят выбранные игры "приватными", они исчезнут отовсюду, где кто-либо другой может их увидеть. Не будет отображаться ни название игры, ни проведенное в ней время, ни внутриигровой статус.

"Благодаря этим дополнительным настройкам большая часть вашей библиотеки Steam будет видна для ваших друзей, поэтому они будут знать, во что вы играете, и смогут присоединиться к игре. Остальное же будет только для вас", - пояснили на платформе.

Войти в Steam можно несколькими способами (скриншот: store.steampowered.com)

Как "скрыть" игру

Обозначить игру "приватной" можно тремя путями:

в корзине

в списке игр (доступном в браузере)

в библиотеке клиента Steam (страница игры - значок шестерни - "Управление")

"Мы работаем и над другими обновлениями процесса оформления покупок, поэтому не забывайте отправлять нам отзывы и сообщать об ошибках", - подытожили разработчики.