Чтобы экономить на роуминге: как купить украинский номер за границей

Чтобы общаться с близкими из разных стран, вы используете роуминг. Однако такое удовольствие часто не из дешевых, поэтому наконец-то появилось решение.
Теперь украинский номер можно приобрести за границей.
Каких операторов можно подключить и как это сделать - читайте в материале Styler.
eSIM - это микрочип, расположенный на платах мобильных устройств. В Украине технологию стали использовать только в конце прошлого года операторы Vodafone, Киевстар и Lifecell.
eSIM позволяет отказаться от применения физической SIM-карты, заменив ее виртуальной. Виртуальная карта позволяет владельцам использовать в одном смартфоне до 10 номеров и может работать в устройствах без слотов для SIM-карт, например, в планшетах.
Кроме того, eSIM нельзя повредить, потерять или вытащить из смартфона. Это дополнительно защищает карту от злоумышленников.
Для того чтобы начать использовать eSIM на своем устройстве, вам нужно приобрести стартовый пакет eSim вашего оператора. Условия и цены отличаются, поэтому выбирайте в соответствии с вашими потребностями.
Следующим шагом загрузите eSim профиль в телефон через настройки.
На iOS:
На Android:
Теперь активируйте стартовый пакет так, как это предлагает сделать ваш оператор. Для этого просто следуйте указаниям на экране.
Раньше мы рассказывали, как защитить финансовый номер телефона, чтобы злоумышленники не взяли на вас кредит.
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