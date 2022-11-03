Щоб економити на роумінгу: як купити український номер за кордоном

Щоб мати змогу спілкуватися з близькими з різних країн, ви використовуєте роумінг. Однак таке задоволення часто не з дешевих, тому нарешті з'явилося вирішення.
Тепер український номер можна придбати за кордоном.
Яких операторів можна під'єднати та як це зробити - читайте в матеріалі Styler.
eSIM - це мікрочіп, що розташований на платах мобільних пристроїв. В Україні технологію стали використовувати лише наприкінці минулого року такі оператори, як Vodafone, Київстар та Lifecell.
eSIM дозволяє відмовитися від застосування фізичної SIM-карти, замінивши її віртуальною. Віртуальна карта дозволяє власникам використовувати в одному смартфоні до 10 номерів і може працювати в пристроях без слотів для SIM-карт, наприклад, у планшетах.
Окрім того, eSIM не можна пошкодити, втратити або витягнути зі смартфона. Це додатково захищає карту від зловмисників.
Для того, щоб почати використовувати eSIM на своєму пристрої, вам треба придбати стартовий пакет eSim вашого оператора. Умови та ціни різняться, тому обирайте відповідно до ваших потреб.
Наступним кроком завантажте eSim профіль у телефон через налаштування.
На iOS:
На Android:
Тепер активуйте стартовий пакет так, як це пропонує зробити ваш оператор. Для цього просто слідуйте вказівкам на екрані.
Раніше ми розповідали, як захистити фінансовий номер телефона, щоб зловмисники не взяли на вас кредит.
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