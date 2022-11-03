Щоб економити на роумінгу: як купити український номер за кордоном

Що таке технологія eSIM?

eSIM - це мікрочіп, що розташований на платах мобільних пристроїв. В Україні технологію стали використовувати лише наприкінці минулого року такі оператори, як Vodafone, Київстар та Lifecell.

eSIM дозволяє відмовитися від застосування фізичної SIM-карти, замінивши її віртуальною. Віртуальна карта дозволяє власникам використовувати в одному смартфоні до 10 номерів і може працювати в пристроях без слотів для SIM-карт, наприклад, у планшетах.

Окрім того, eSIM не можна пошкодити, втратити або витягнути зі смартфона. Це додатково захищає карту від зловмисників.

Як приєднати eSIM до свого смартфона?

Для того, щоб почати використовувати eSIM на своєму пристрої, вам треба придбати стартовий пакет eSim вашого оператора. Умови та ціни різняться, тому обирайте відповідно до ваших потреб.

Наступним кроком завантажте eSim профіль у телефон через налаштування.

На iOS:

Зайдіть у меню "Параметри"

Натисніть "Стільникові дані"

Натисніть "Додати стільниковий план"

Відскануйте QR-код і дотримуйтесь вказівок на екрані

На Android:

Зайдіть у меню "Налаштування"

Оберіть пункт "Підключення"

Далі зайдіть у "Диспетчер SIM-картки"

Натисніть "Додавання мобільного тарифного плану"

Оберіть "Додавання за допомогою QR-коду"

Відскануйте QR-код і дотримуйтесь вказівок на екрані

Тепер активуйте стартовий пакет так, як це пропонує зробити ваш оператор. Для цього просто слідуйте вказівкам на екрані.