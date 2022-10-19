Могут ли оккупанты прослушивать телефоны украинцев и о чем лучше не говорить

Украинцы должны помогать Вооруженным силам не только финансово, но и не разглашать важную информацию. Нельзя обо всем говорить по телефону и нужно знать, какие мессенджеры безопасны.

О чем нельзя говорить по телефону

По его словам, россияне не прослушивают телефоны украинцев так, как это делают украинские спецслужбы.

"Если мы говорим о том, прослушивают ли нас россияне так, как прослушиваем их мы, то точно нет. Они не имеют доступа к сетям наших операторов, все передается в зашифрованном виде", - сказал Щиголь.

Прослушивать разговоры украинцев могут легальные спецслужбы, если выполняют определенные задачи.

Важно даже если россиянам прослушать разговоры не удается, то обсуждать украинских военных, их позиции и планы все равно по телефону нельзя.

Во время войны многие родственники сейчас служат в ВСУ, поэтому не нужно спрашивать у них информацию, где они находятся. Во время разговора где-нибудь рядом может быть человек, который может быть агентом российских спецслужб.

Также если ты или твои близкие находитесь на временно оккупированных территориях, лучше не обсуждать важное и в социальных сетях. Это может быть небезопасно для всех.

Безопасные мессенджеры

Многие украинцы во время войны используют некоторые мессенджеры для связи. Однако не все они безопасны.

Юрий Щиголь рассказал, что можно пользоваться приложением Signal и Briar, ведь они имеют открытый код. Он добавил, что за ним можно проследить, не получает ли ваши данные кто-нибудь другой.