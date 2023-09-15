Что сделать, чтобы увеличить время работы батареи смартфона: несколько простых способов

В современном мире смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Но очень часто наша аккумуляторная батарея подводит нас не вовремя. Любой смартфон разрядится, если его активно использовать целый день.

Об эффективных методах, которые помогут увеличить время автономной работы смартфона, рассказал технологический журналист и блогер Марк Зальцман в своей статье на USA Today . Styler делится самыми простыми и действенными из них.

Обновите гаджет

Обновление операционной системы может содержать улучшенные алгоритмы, способные повысить энергоэффективность работы смартфона. Разработчики систематически проводят анализ своего программного кода и усовершенствуют функциональность операционной системы.

Убедитесь, что на вашем гаджете установлена последняя версия операционной системы - это может положительно отразиться на его производительности.

Выключите ненужные функции

Выключите функции, которые вы не используете на данный момент: Bluetooth, Wi-Fi, мобильная передача данных, GPS, автоматическая регулировка яркости и автоповорот экрана. Это будет способствовать уменьшению потребления энергии и продлит время автономной работы от батареи.

В случае, если вам необходимо сохранить заряд надолго, но оставаться на связи через мессенджеры, можно в настройках мобильной сети изменить тип подключения с 4G на 3G. Хотя скорость будет небольшая, текстовые сообщения и уведомления будут поступать без перебоев.

Проверьте настройку яркости экрана

Уменьшите яркость экрана до комфортного уровня. Яркий экран сильно влияет на энергопотребление, поэтому его уменьшение может существенно продлить время работы от батареи. Под экраном смартфона располагается мощная подсветка, которая тратит много энергии.

Закройте фоновые приложения

Фоновые приложения также потребляют энергию устройства. Закройте все ненужные программы и управляйте активными приложениями, чтобы уменьшить нагрузку на батарею.

Также не рекомендуется использовать избыточное количество виджетов на главном экране, поскольку эти приложения функционируют постоянно, даже если они вам не нужны.

Уберите ненужные виджеты (иллюстрация: Freepik)

Используйте режим энергосбережения

В любом смартфоне есть режим экономии энергии. В этом режиме снижается активность фоновых приложений и процессов. Включите этот режим, когда вы заметите, что уровень заряда батареи падает быстрее обычного.

Выберите темную тему оформления

Включение темной темы оформления может сэкономить энергию, особенно на смартфонах с OLED-экранами. Темные пиксели потребляют меньше энергии, чем яркие.

Ограничьте уведомления и синхронизацию

Выключите излишние уведомления для приложений, которые вам необходимы, и ограничьте синхронизацию с облачными сервисами. Это поможет снизить нагрузку на батарею и увеличить время автономной работы.

Следите за уровнем подключения к связи

Чем меньше "палочек" в индикаторе подключения к сети, тем больше энергии потребляет ваш смартфон. Это означает, что базовая станция (антенна) расположена на значительном расстоянии от вас. Возможно, в эти моменты связь вам не нужна, и вы можете перевести свой смартфон в режим полета, чтобы сохранить заряд.

Уменьшите яркость экрана (иллюстративное фото: Freepik)