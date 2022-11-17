Что сделать, чтобы волосы зимой не выпадали и не ломались: вот что точно поможет

Зима - настоящее испытание для волос. Именно в эту пору волосы нуждаются в особом уходе, ведь сухой воздух и низкая температура оказывают большое влияние на их красоту и блеск.
Действенными способами, которые помогут защитить волосы, поделились в медицинском сообществе "doc.ua_official" в Instagram.
Зима считается стрессовым временем года не только для организма, но и для волос в частности. В это время волосы начинают чаще выпадать, становятся ломкими, секущимися и тусклыми.
Часто девушки не любят носить шапку и капюшон зимой. Однако это существенно вредит шевелюре.
В частности, именно зимняя верхняя одежда (шапки, капюшоны, платки, шарфы) - способны защитить волосы от губительного действия мороза и ветра. Причем прятать волосы следует по всей его длине, от корней до кончиков.
Эксперты назвала проблемы, которые могут возникнуть зимой из-за ненадлежащего ухода:
Также зимой обязательно нужно соблюдать несколько правил:
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