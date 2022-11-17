Что сделать, чтобы волосы зимой не выпадали и не ломались: вот что точно поможет

Зима считается стрессовым временем года не только для организма, но и для волос в частности. В это время волосы начинают чаще выпадать, становятся ломкими, секущимися и тусклыми.

Часто девушки не любят носить шапку и капюшон зимой. Однако это существенно вредит шевелюре.

В частности, именно зимняя верхняя одежда (шапки, капюшоны, платки, шарфы) - способны защитить волосы от губительного действия мороза и ветра. Причем прятать волосы следует по всей его длине, от корней до кончиков.

Как холод влияет на волосы

Эксперты назвала проблемы, которые могут возникнуть зимой из-за ненадлежащего ухода:

сухость волос (потеря влаги и понижение жирности);

выпадение волос;

секущиеся кончики;

ломкость волос;

электризация волос;

лупа;

тусклый вид.

Также зимой обязательно нужно соблюдать несколько правил: