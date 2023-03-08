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Что сделать, чтобы тюльпаны были свежими как можно дольше: простые правила

Что сделать, чтобы тюльпаны долго не увядали (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Тюльпаны - одни из самых нежных и романтических весенних цветов. Каждая девушка хочет, чтобы они были долго не увядали и радовали своей красотой.

Что сделать, чтобы тюльпаны стояли как можно дольше - читайте в материале Styler ниже.

Как выбрать свежие тюльпаны

О свежести тюльпанов можно спросить у продавца, но лучше качество букета самостоятельно оценивать.

В частности, следует обратить внимание на внешний вид цветов:

  • Если бутоны стянуты резинкой, это явный сигнал, что растения срезаны давно. При снятии резинки лепестки сразу же развалятся;
  • Выбирать нужно тюльпаны с ровными стеблями, упругими, яркими листьями, закрытыми небольшими бутонами, без резкого запаха;
  • На стеблях, бутонах и листьях не должно быть никаких повреждений;
  • Отсутствие запаха не должно отпугивать, если тюльпан еще не раскрылся.

Что сделать, что цветы будут свежими долго

Необходимо снять полиэтиленовую упаковку сразу при покупке. Идеальная упаковка для тюльпанов - бумажная.

Тюльпаны достаточно нежны и плохо переносят резкие колебания температуры. В идеале букет должен отдохнуть 40-60 минут после того, как вы принесли его в теплое помещение.

Перед тем, как поставить букет в воду, обновите срез на стеблях и удалите лишние листья. Срез делают с помощью острого ножа.

Упаковку с цветов лучше снять после того, как они постоят в воде 40-60 минут. Это позволит сохранить стебли идеально ровными.

Букет лучше поставить в прохладное затененное место без сквозняков. В ночное время вазу с цветами можно выносить на балкон.

Раньше мы сообщали, кому категорически нельзя дарить орхидеи.

Также мы писали, какие цветы дарить женщинам по знаку Зодиака.

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тюльпаницветы8 марта