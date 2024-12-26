Что изменится в iPhone 17 Pro? Главные сюрпризы следующего флагмана

24-МП фронтальная камера

Камеры iPhone улучшаются с каждым годом, но часто основные улучшения касаются задних камер.

С полным модельным рядом iPhone 17, Apple обновит фронтальную камеру с 12-МП сенсора до совершенно нового 24-МП сенсора. Пришло время для камеры селфи приблизиться по качеству к передней камере iPhone.

Чип A19 Pro

Apple снова обновит свои новые iPhone новым и улучшенным чипом серии A. В 2025 году это будет чип A19 Pro. Самый лучший чип Apple будет доступен исключительно для моделей 17 Pro и Pro Max.

Хотя новая модель 17 Air, вероятно, привлечет многих пользователей Pro, она будет оснащена стандартным чипом A19 - так же, как и базовый iPhone 17.

12 ГБ ОЗУ - больше, чем у любого iPhone

Появление ИИ сделало ОЗУ в устройствах Apple все более важным. Владельцы iPhone 15 знают об этом лучше всех, поскольку ограничения по ОЗУ сделали устройство несовместимым с Apple Intelligence.

В 2025 году Apple оснастит модели 17 Pro и 17 Pro Max 12 ГБ ОЗУ - это самое большое количество для iPhone.

Это на 50 процентов больше, чем 8 ГБ оперативной памяти у 16 Pro, которой по-прежнему будут ограничены стандартные iPhone 17 и 17 Air.

Собственные чипы Apple для Wi-Fi и Bluetooth

Apple уже несколько лет работает над разработкой двух собственных модемов: для 5G и для Wi-Fi. Теперь оба проекта близки к реализации.

Ожидается, что iPhone 17 Pro и Pro Max будут использовать новый чип Apple для комбинированного Wi-Fi и Bluetooth, а возможно, и остальные модели тоже.

Однако только 17 Air получит собственный 5G-модем Apple, в то время как модели Pro продолжат использовать более продвинутый модем Qualcomm еще один год.

Более крупный “прямоугольный” выступ камеры

Как и в случае с моделями 16 Pro этого года, Apple готова сделать акцент на своей Pro-линии, особенно оптимизированной для использования камеры.

Сообщается, что iPhone 17 Pro и Pro Max будут оснащены “более крупным прямоугольным выступом камеры”. Это, вероятно, обеспечит какие-то новые преимущества.

Похоже, что верхняя часть моделей Pro может получить алюминиевый корпус на всю ширину. Однако нижняя половина сохранит стандартную стеклянную заднюю панель для беспроводной зарядки.

Переработанный корпус из алюминия

Это особенно любопытное изменение: iPhone 17 Pro и Pro Max получат переработанный корпус, где алюминий заменит титан.

Apple только недавно представила титановый корпус в Pro-моделях iPhone в 2023 году, поэтому переход на алюминий вызывает интерес.

Более узкий Dynamic Island на Pro Max

Наконец, вот еще одно изменение, эксклюзивное для iPhone 17 Pro Max: Dynamic Island станет меньше, чем когда-либо.

Подробностей пока немного, но возможно, это изменение связано с внедрением Face ID прямо в экран Pro Max. Пока об этом нет официальных подтверждений, но так или иначе, у модели высшего класса будет “значительно уменьшенный Dynamic Island”.