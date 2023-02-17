Что ни в коем случае нельзя добавлять в фарш, чтобы не испортить котлеты

Что можно добавить в фарш

Выберите качественное мясо. В нем не должно быть прожилок и хрящей. Для котлетного фарша подойдет свинина, говядина, курятина, индюшатина. Также можно миксовать разные виды мяса.

Чаще фарш готовится из равной смеси говядины и свинины, где первая дает вкус и аромат, а вторая – сочность.

Перед прокруткой через мясорубку рекомендуется вырезать все жилки и хрящи, а вот жир – оставить.

Добавьте вымоченную в воде мякоть белого хлеба, изрубленную мелко или пропущенную через мясорубку луковицу, соль, перец, любимые специи.

Если боитесь, что котлеты развалятся, добавьте 1-2 столовых ложки сухой манной крупы. Также можно поэкспериментировать с картофелем – потрите две небольшие картофелины, отожмите и добавьте в фарш, он точно не будет распадаться при жарке котлет.

Что не стоит добавлять в котлеты

Не добавляйте в фарш яйца и молоко. Ведь яичный белок скорее доходит до готовности в фарше, делая котлеты дубовыми. А вот сочетание молочного и мясного белка противоречивое и не все могут его переносить.

И не забудьте пропарить котлеты после жарки. Сложите их в кастрюлю с толстым дном, налейте немного воды и поставьте на огонь. Пропарьте несколько минут под крышкой, и ваши идеальные котлеты готовы!