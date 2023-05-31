Что живет на ваших подушках: эксперт показал шокирующее видео из-под микроскопа

Какие микробы живут на подушках

"Мы ложимся спать на мягкую подушку, но сколько микробов на ее поверхности? Ведь пот и жир, который выделяет наша кожа, являются просто идеальной средой для их размножения", - говорит Репич.

Он взял образцы с наволочки и поместил в термостат на сутки. После этого рассмотрел образцы под микроскопом.

"Эта подушка не менялась две недели, но я не ожидал такого разнообразия микробных колоний. Здесь есть микрококус лютеус - они абсолютно безопасны. А вот эти белые колонии - это стафилококки. Именно они могут вызвать разные гнойники, фурункулы и другие гнойные воспаления. Также в образцах есть стрептобациллы. И я не знаю, что это. Потому что единственные мне знакомые стрептобациллы - это возбудители сибирской язвы", - объясняет эксперт.

Также химик в образцах обнаружил протеи в подвижной форме - это представитель фекальной флоры.

Как часто нужно стирать постель

Репич отмечает, что постель нужно стирать по меньшей мере каждые две недели. Особенно это касается людей, у которых проблемная кожа. Ведь загрязненная подушка касается лица и провоцирует сыпь или появление прыщей.

Специалисты советуют все постельное белье стирать при температуре около 40-60 градусах, чтобы эффективно уничтожить микробы. Также важно использовать достаточное количество моющих средств.

А еще убедитесь, что постельное белье полностью высохло перед использованием. И откажитесь от вредной привычки есть в постели, чтобы на подушку и одеяло не попадали крошки и не способствовали размножению бактерий.