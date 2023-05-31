Що живе на ваших подушках: експерт показав шокуюче відео з-під мікроскопа

Які мікроби живуть на подушках

"Ми лягаємо спати на м'яку подушку, але скільки мікробів на її поверхні? Адже піт і жир, що виділяє наша шкіра є просто ідеальним середовищем для їхнього розмноження", - каже Репіч.

Він взяв зразки з наволочки й помістив у термостат на добу. Після цього розглянув зразки під мікроскопом.

"Ця подушка не мінялася два тижні, але я не очікував такої різноманітності мікробних колоній. Тут є мікрококус лютеус - вони абсолютно безпечні. А от ці білі колонії - це стафілококи. Саме вони можуть викликати різні гнійники, чиряки та інші гнійні запалення. Також у зразках є стрептобацили. І я не знаю, що це. Бо єдині мені знайомі стрептобацили - це збудники сибірської виразки", - пояснює експерт.

Також хімік у зразках виявив протеї у рухливій формі - це представник фекальної флори.

Як часто треба прати постіль

Репіч наголошує, що постіль треба прати щонайменше кожних два тижні. Особливо це стосується тих людей, у яких проблемна шкіра. Адже забруднена подушка торкається обличчя та провокує висипи чи появу прищів.

Фахівці радять всю постільну білизну прати за температури близько 40-60 градусів, щоб ефективно знищити мікроби. Також важливо використовувати достатню кількість мийних засобів.

А ще переконайтеся, що постільна білизна повністю висохла перед використанням. І відмовтесь від шкідливої звички їсти у ліжку, аби на подушку та ковдру не потрапляли крихти й не сприяли розмноженню бактерій.