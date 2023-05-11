4 беспроигрышных способа заставить мужчину думать о женщине: они действительно работают!

Каждая женщина в начале знакомства или отношений хочет, чтобы интерес мужчины не угасал, и он постоянно думал о ней. И добиться этого на практике на самом деле не так уж и сложно. Существуют самые простые лайфхаки, которые заставят мужчину думать о женщине постоянно.

Будьте в дефиците

Тут все очень просто - мужчина должен искать встреч с вами, общения. А вам для этого всего лишь нужно быть не "перед его носом". То есть, не давайте мужчине много своего присутствия, снизьте количество контактов, не пишите по 100 сообщений в день, не звоните просто поболтать. Исчезать не нужно, но создать иллюзию своего отсутствия - можно.

Если вы действительно интересны мужчине, он будет беспокоиться, что вы исчезли с его горизонта и молчите. Он начнет проявлять инициативу, интересоваться, куда вы пропали, искать встреч. Помните, в любом современном мужчине живет охотник.

Сократите общение в социальных сетях

Если вы подписаны друг на друга в социальных сетях, то стоит знать небольшой нюанс - мужчины часто отслеживают тех, кто им нравится, по постам и сторис. Если вы ставите их по несколько штук в день, то звонить вам и спрашивать, как дела, у мужчины не будет потребности - он и так всю информацию получает.

А вот когда количество публикаций резко снижается, вы не читаете его посты, не ставите смайлики и лайки - мужчина обратит на это внимание и даже начнет беспокоиться. У него появится повод написать вам сообщение или позвонить, чтобы убедиться, все ли у вас хорошо. И поверьте, вы начнете занимать его мысли.

Оставьте ему "сюрприз"

Вещи имеют весьма магическое свойство - они напоминают нам о близких людях и о событиях, которые принесли приятные ощущения и радость. Поэтому можно использовать самую простую хитрость - оставить в его доме или машине какую-то мелочь. Якобы, забыли. Это может быть флакончик духов, шарфик.

Кроме того, что запах ему точно о вас напомнит, когда вас рядом нет, еще и само наличие ваших вещей возбудит приятные воспоминания или мысли о вас.

Не ограничивайте контакты

Пока вы не вступили в законный брак, у вас не было помолвки или хотя бы важного разговора с мужчиной о том, что у вас все серьезно и вы уже пара, не ограничивайте свои контакты с другими представителями противоположного пола. Мужчины - в душе охотники и ничего их не подстегивает сильнее, чем здоровая конкуренция.

Конечно же, не стоит для этого завязывать отношения со всеми ухажерами. Но легкий флирт, общение - то, что нужно. Вы имеете право принимать ухаживания от мужчин, пока не перешли в стадию исключительных отношений.