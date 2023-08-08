Что запрещено делать пассажирам в общественном транспорте: это важно знать
Каждый человек бывает не только пешеходом, но и пассажиром. В городе мы совершаем поездки на автобусе, трамвае, троллейбусе и маршрутном такси. Во время каждой поездки следует соблюдать правила, определяющие обязанности пассажиров.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Facebook.
Права пассажиров
Пользуясь общественным транспортом или такси и оплачивая стоимость данной услуги, пассажиры имеют все права, определенные Законом Украины "О защите прав потребителей", а именно:
- защита своих прав государством
- надлежащее качество продукции и обслуживания
- необходимую, доступную, достоверную и своевременную информацию государственным языком в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"
- возмещение имущественного и морального вреда, причиненного в результате использования указанной услуги
- обращение в суд и другие уполномоченные государственные органы за защитой нарушенных прав
Кроме того, в соответствии с Правилами предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 18 февраля 1997 года № 176, пассажиры имеют право:
- на безопасную и высококачественную перевозку
- выдвигать требования к автомобильному перевозчику по выполнению им условий договора перевозки
- перевозить животных в установленном законодательством порядке
- перевозить бесплатно одну единицу багажа
- гарантированно перевозить две единицы багажа с оплатой согласно тарифу за каждую из них и бесплатно перевозить одну единицу ручной клади в салоне
- бесплатно перевозить с собой одного ребенка в возрасте до шести лет без права занятия им отдельного места
- объявлять ценность багажа
- получать от автомобильного перевозчика, водителя, работника автостанции информацию об услугах по перевозкам
- на компенсацию причиненного ущерба
Важно, что государственный контроль соблюдения требований, предусмотренных указанными правилами, возлагается на Государственную службу Украины по безопасности на транспорте, Национальную полицию Украины и Госпродпотребслужбу.
Потребители могут защитить свои права в судебном порядке в соответствии со ст. 22 Закона "О защите прав потребителей".
Что нельзя делать пассажирам
Кроме обязанностей, есть нормы запрета поведения в общественном транспорте. Так, пассажирам запрещается отвлекать водителей во время движения разговорами и находиться в кабине водителя.
Также часто люди очень громко разговаривают по телефону в общественном транспорте и обсуждают, как прошли выходные и другие вещи, и это очень раздражает и мешает.
К тому же, пассажирам общественного транспорта запрещено провозить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие вещества с резким запахом и наркотические вещества.
Пребывание в салоне в нетрезвом состоянии или курение является основанием для того, что водитель может не допускать к поездке таких пассажиров.
В общественном транспорте привлекают к себе внимание и те, кто смотрит видео на смартфоне или слушает музыку - без наушников.
Также пассажирам запрещено пользоваться аварийным оборудованием без необходимости, приводить в действие систему экстренного торможения и открывания дверей.
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