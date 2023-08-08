Что запрещено делать пассажирам в общественном транспорте: это важно знать

Каждый человек бывает не только пешеходом, но и пассажиром. В городе мы совершаем поездки на автобусе, трамвае, троллейбусе и маршрутном такси. Во время каждой поездки следует соблюдать правила, определяющие обязанности пассажиров.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Facebook .

Права пассажиров

Пользуясь общественным транспортом или такси и оплачивая стоимость данной услуги, пассажиры имеют все права, определенные Законом Украины "О защите прав потребителей", а именно:

защита своих прав государством

надлежащее качество продукции и обслуживания

необходимую, доступную, достоверную и своевременную информацию государственным языком в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

возмещение имущественного и морального вреда, причиненного в результате использования указанной услуги

обращение в суд и другие уполномоченные государственные органы за защитой нарушенных прав

Кроме того, в соответствии с Правилами предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 18 февраля 1997 года № 176, пассажиры имеют право:

на безопасную и высококачественную перевозку

выдвигать требования к автомобильному перевозчику по выполнению им условий договора перевозки

перевозить животных в установленном законодательством порядке

перевозить бесплатно одну единицу багажа

гарантированно перевозить две единицы багажа с оплатой согласно тарифу за каждую из них и бесплатно перевозить одну единицу ручной клади в салоне

бесплатно перевозить с собой одного ребенка в возрасте до шести лет без права занятия им отдельного места

объявлять ценность багажа

получать от автомобильного перевозчика, водителя, работника автостанции информацию об услугах по перевозкам

на компенсацию причиненного ущерба

Важно, что государственный контроль соблюдения требований, предусмотренных указанными правилами, возлагается на Государственную службу Украины по безопасности на транспорте, Национальную полицию Украины и Госпродпотребслужбу.

Потребители могут защитить свои права в судебном порядке в соответствии со ст. 22 Закона "О защите прав потребителей".

Что нельзя делать пассажирам

Кроме обязанностей, есть нормы запрета поведения в общественном транспорте. Так, пассажирам запрещается отвлекать водителей во время движения разговорами и находиться в кабине водителя.

Также часто люди очень громко разговаривают по телефону в общественном транспорте и обсуждают, как прошли выходные и другие вещи, и это очень раздражает и мешает.

К тому же, пассажирам общественного транспорта запрещено провозить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие вещества с резким запахом и наркотические вещества.

Пребывание в салоне в нетрезвом состоянии или курение является основанием для того, что водитель может не допускать к поездке таких пассажиров.

В общественном транспорте привлекают к себе внимание и те, кто смотрит видео на смартфоне или слушает музыку - без наушников.

Также пассажирам запрещено пользоваться аварийным оборудованием без необходимости, приводить в действие систему экстренного торможения и открывания дверей.