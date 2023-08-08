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Что запрещено делать пассажирам в общественном транспорте: это важно знать

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Вторник 08 августа 2023 14:01
Что запрещено делать пассажирам в общественном транспорте: это важно знать Какие права имеют пассажиры общественного транспорта (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый человек бывает не только пешеходом, но и пассажиром. В городе мы совершаем поездки на автобусе, трамвае, троллейбусе и маршрутном такси. Во время каждой поездки следует соблюдать правила, определяющие обязанности пассажиров.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Facebook.

Права пассажиров

Пользуясь общественным транспортом или такси и оплачивая стоимость данной услуги, пассажиры имеют все права, определенные Законом Украины "О защите прав потребителей", а именно:

  • защита своих прав государством
  • надлежащее качество продукции и обслуживания
  • необходимую, доступную, достоверную и своевременную информацию государственным языком в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"
  • возмещение имущественного и морального вреда, причиненного в результате использования указанной услуги
  • обращение в суд и другие уполномоченные государственные органы за защитой нарушенных прав

Кроме того, в соответствии с Правилами предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 18 февраля 1997 года № 176, пассажиры имеют право:

  • на безопасную и высококачественную перевозку
  • выдвигать требования к автомобильному перевозчику по выполнению им условий договора перевозки
  • перевозить животных в установленном законодательством порядке
  • перевозить бесплатно одну единицу багажа
  • гарантированно перевозить две единицы багажа с оплатой согласно тарифу за каждую из них и бесплатно перевозить одну единицу ручной клади в салоне
  • бесплатно перевозить с собой одного ребенка в возрасте до шести лет без права занятия им отдельного места
  • объявлять ценность багажа
  • получать от автомобильного перевозчика, водителя, работника автостанции информацию об услугах по перевозкам
  • на компенсацию причиненного ущерба

Важно, что государственный контроль соблюдения требований, предусмотренных указанными правилами, возлагается на Государственную службу Украины по безопасности на транспорте, Национальную полицию Украины и Госпродпотребслужбу.

Потребители могут защитить свои права в судебном порядке в соответствии со ст. 22 Закона "О защите прав потребителей".

Что нельзя делать пассажирам

Кроме обязанностей, есть нормы запрета поведения в общественном транспорте. Так, пассажирам запрещается отвлекать водителей во время движения разговорами и находиться в кабине водителя.

Также часто люди очень громко разговаривают по телефону в общественном транспорте и обсуждают, как прошли выходные и другие вещи, и это очень раздражает и мешает.

К тому же, пассажирам общественного транспорта запрещено провозить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие вещества с резким запахом и наркотические вещества.

Пребывание в салоне в нетрезвом состоянии или курение является основанием для того, что водитель может не допускать к поездке таких пассажиров.

В общественном транспорте привлекают к себе внимание и те, кто смотрит видео на смартфоне или слушает музыку - без наушников.

Также пассажирам запрещено пользоваться аварийным оборудованием без необходимости, приводить в действие систему экстренного торможения и открывания дверей.

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