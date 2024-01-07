Что есть, чтобы покрыть потребность организма в йоде, и чем опасен его дефицит

Почему йод так важен для организма

"Йод является одним из наиболее известных и хорошо изученных микроэлементов. Он необходим организму для поддержания здоровья в достаточно небольших количествах и преимущественно используется для обеспечения эндокринной функции щитовидной железы", - объясняет Швец.

Большая часть йода в мире находится в океанах, поэтому морские виды рыб и растения обычно являются богатыми источниками этого микроэлемента. Чем дальше местность находится от морского побережья, тем меньше йода в ее почве.

Функции йода

"Фактически, йод является ключевым в выработке гормонов щитовидной железы, которые влияют на общий метаболизм. В частности, они помогают организму вырабатывать и распределять энергию, регулировать температуру тела. Эти гормоны особенно важны во время беременности и в детстве, поскольку обеспечивают нормальный рост и развитие, в частности, умственное развитие ребенка", - говорит врач.

Какое количество йода нужно человеку

Количество йода, которое нужно каждый день, зависит от возраста, пола и этапа жизни. Минздрав рекомендует 150 мкг йода в день для взрослых. Во время беременности и кормления грудью потребность возрастает на 200 мкг/сут. Нормы потребления йода для детей составляют: 0-6 лет - 90 мкг, 7-10 лет - 120 мкг, 11-17 лет - 150 мкг в день.

В каких продуктах много йода

Богатейшим источником йода являются морепродукты, такие как рыба, моллюски и водоросли. Также его можно получить из яиц, молока и молочных продуктов, хотя в этом случае количество зависит от содержания йода в рационе животного.

"Часто йодом обогащают поваренную соль, что способствует увеличению потребления этого минерала. Хотя йодированная соль может быть хорошей альтернативой обычной соли, нужно помнить об общем ограничении потребления соли", - отмечает диетолог.

Морская соль получается путем испарения морской воды и потому не содержит йода, если только дополнительно не обогащается им.

Чтобы избежать дефицита йода, в ежедневное меню стоит включить: морепродукты (мидии, кальмары, креветки, икру), белую рыбу (минтай, хек, треску и т. п.), морскую капусту (ламинарию), овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы, хурму, фейхоа), яйца, молоко, говядину, грецкие орехи.

Какие последствия дефицита йода

Из-за дефицита йода нарушается нормальная работа щитовидной железы. Обычно это приводит к гипотиреозу, при котором организм не может вырабатывать достаточное количество гормонов щитовидной железы. Последствия гипотиреоза для здоровья обычно включают набор лишнего веса, чрезмерную усталость, непереносимость холода, отек лица и других частей тела.

"Дефицит йода также может иметь противоположный эффект и заставлять щитовидную железу работать интенсивнее и производить больше тиреоидных гормонов. Это может вызвать рост железы, из-за чего появится зоб. Следствием гипертиреоза часто является потеря веса, увеличение аппетита, непереносимость жары, бессонница учащенное сердцебиение", - говорит Швец.

Часто дефицит возникает из-за неправильного питания. К примеру, веганам, вегетарианцам и тем, кто не ест рыбу и водоросли, необходимо уделять особое внимание потреблению йода, поскольку этот минерал в основном присутствует в морской рыбе и водорослях и в меньшей степени в яйцах и молочных продуктах.

Чем опасен избыток йода

Регулярное высокое потребление йода также влияет на нормальное функционирование щитовидки, увеличивая риск развития гипо- или гипертиреоза и зоба. Создать избыток йода достаточно сложно, поскольку 95-98% поступающего в организм йода выводится с мочой, а 2-5% - через кишечник. Эксперты ВОЗ считают безопасным дозу йода до 1 000 мкг (1 мг) в сутки.

"В то же время здоровым взрослым, в том числе во время беременности и кормления грудью, не рекомендуется употреблять более 600 мкг йода в день. Хотя токсическое количество йода редко получают только из пищи, некоторые продукты, такие как морепродукты и водоросли, могут превышать максимальное рекомендуемое потребление даже в одной порции. Поэтому нужно их есть в умеренных количествах", - отмечает диетолог.

Прежде чем принимать диетические добавки с йодом, проконсультируйтесь с врачом по поводу потенциальной пользы и рисков от их добавления в ваше питание.