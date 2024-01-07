Что есть, чтобы покрыть потребность организма в йоде, и чем опасен его дефицит

Йод является одним из важнейших микроэлементов, необходимых для полноценного развития ребенка. Он также важен и для здоровья взрослых. Приблизительно 70% украинцев страдают от недостатка йода. Это обусловлено его низким содержанием в почве.
О том, как покрыть потребности организма в йоде и чем опасен его дефицит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook.
"Йод является одним из наиболее известных и хорошо изученных микроэлементов. Он необходим организму для поддержания здоровья в достаточно небольших количествах и преимущественно используется для обеспечения эндокринной функции щитовидной железы", - объясняет Швец.
Большая часть йода в мире находится в океанах, поэтому морские виды рыб и растения обычно являются богатыми источниками этого микроэлемента. Чем дальше местность находится от морского побережья, тем меньше йода в ее почве.
"Фактически, йод является ключевым в выработке гормонов щитовидной железы, которые влияют на общий метаболизм. В частности, они помогают организму вырабатывать и распределять энергию, регулировать температуру тела. Эти гормоны особенно важны во время беременности и в детстве, поскольку обеспечивают нормальный рост и развитие, в частности, умственное развитие ребенка", - говорит врач.
Количество йода, которое нужно каждый день, зависит от возраста, пола и этапа жизни. Минздрав рекомендует 150 мкг йода в день для взрослых. Во время беременности и кормления грудью потребность возрастает на 200 мкг/сут. Нормы потребления йода для детей составляют: 0-6 лет - 90 мкг, 7-10 лет - 120 мкг, 11-17 лет - 150 мкг в день.
Богатейшим источником йода являются морепродукты, такие как рыба, моллюски и водоросли. Также его можно получить из яиц, молока и молочных продуктов, хотя в этом случае количество зависит от содержания йода в рационе животного.
"Часто йодом обогащают поваренную соль, что способствует увеличению потребления этого минерала. Хотя йодированная соль может быть хорошей альтернативой обычной соли, нужно помнить об общем ограничении потребления соли", - отмечает диетолог.
Морская соль получается путем испарения морской воды и потому не содержит йода, если только дополнительно не обогащается им.
Чтобы избежать дефицита йода, в ежедневное меню стоит включить: морепродукты (мидии, кальмары, креветки, икру), белую рыбу (минтай, хек, треску и т. п.), морскую капусту (ламинарию), овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы, хурму, фейхоа), яйца, молоко, говядину, грецкие орехи.
Из-за дефицита йода нарушается нормальная работа щитовидной железы. Обычно это приводит к гипотиреозу, при котором организм не может вырабатывать достаточное количество гормонов щитовидной железы. Последствия гипотиреоза для здоровья обычно включают набор лишнего веса, чрезмерную усталость, непереносимость холода, отек лица и других частей тела.
"Дефицит йода также может иметь противоположный эффект и заставлять щитовидную железу работать интенсивнее и производить больше тиреоидных гормонов. Это может вызвать рост железы, из-за чего появится зоб. Следствием гипертиреоза часто является потеря веса, увеличение аппетита, непереносимость жары, бессонница учащенное сердцебиение", - говорит Швец.
Часто дефицит возникает из-за неправильного питания. К примеру, веганам, вегетарианцам и тем, кто не ест рыбу и водоросли, необходимо уделять особое внимание потреблению йода, поскольку этот минерал в основном присутствует в морской рыбе и водорослях и в меньшей степени в яйцах и молочных продуктах.
Регулярное высокое потребление йода также влияет на нормальное функционирование щитовидки, увеличивая риск развития гипо- или гипертиреоза и зоба. Создать избыток йода достаточно сложно, поскольку 95-98% поступающего в организм йода выводится с мочой, а 2-5% - через кишечник. Эксперты ВОЗ считают безопасным дозу йода до 1 000 мкг (1 мг) в сутки.
"В то же время здоровым взрослым, в том числе во время беременности и кормления грудью, не рекомендуется употреблять более 600 мкг йода в день. Хотя токсическое количество йода редко получают только из пищи, некоторые продукты, такие как морепродукты и водоросли, могут превышать максимальное рекомендуемое потребление даже в одной порции. Поэтому нужно их есть в умеренных количествах", - отмечает диетолог.
Прежде чем принимать диетические добавки с йодом, проконсультируйтесь с врачом по поводу потенциальной пользы и рисков от их добавления в ваше питание.
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