Что ест на завтрак суперзвезда Бейонсе, чтобы оставаться стройной годами

У певицы Бейонсе есть миллионы поклонников по всему миру, которые в восторге от стройной фигуры звезды и удивляются, как она это поддерживает. Секрет прекрасного вида селебрита связан с ее очень простым завтраком.

Что именно ест на завтрак 43-летняя звезда и мать троих детей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Что ест на завтрак певица Бейонсе

Инсайдеры утверждают, что утренняя пища исполнительницы часто состоит из взбитых яичных белков. Звезда часто сочетает этот простой, низкокалорийный вариант с питательным овощным соком или стаканом нежирного молока и хлопьями.

Возможно, это не самое интересное сочетание, однако пользы для здоровья от еды Бейонсе получит немало.

Люди часто едят только яйца, чтобы лучше контролировать вес. Это связано с тем, что все содержание жира в яйце содержится только в желтке, что делает внешние белки совершенно обезжиренными, а следовательно, с меньшим содержанием калорий и холестерина.

Кроме того, людям, которые хотят увеличить потребление белка, следует рассмотреть яичные белки. Хотя обе части содержат некоторое количество белка, исследования показали, что на 100 г яичного белка содержится почти 11 г белка по сравнению с почти 17 г желтка.

В отчете Healthline утверждается, что теоретически вы должны иметь больше яичных белков, чем желтков, чтобы увеличить потребление белка без ощутимого влияния на калорийность.

Бейонсе 43 года и мать троих детей (Скриншот)

Переедание для дополнительного белка может привести к увеличению веса в долгосрочной перспективе.

Кстати, не только Бейонсе наслаждается завтраком из яиц бывшая Spice Girl Виктория Бекхэм также обожает эту еду.

50-летняя дизайнер сочетает свои обезжиренные яичные белки с авокадо - известным суперпродуктом, который отлично подходит для здоровья сердца, глаз, кожи и пищеварения.