Что ест и как тренируется Тарас Цимбалюк, чтобы иметь идеальное тело: главные правила режима актера

Украинский актер Тарас Цимбалюк поражает поклонников своей трансформацией - за два месяца он сбросил более семи килограммов. Звезда заявил, что с начала нового года кардинально изменил свой режим.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что ест и как тренируется известный актер.
В феврале актер заявлял, что почти за полтора месяца похудел на 7 кг и на тот момент его вес составлял 95 кг. Тогда как до начала трансформации - 102 кг.
С начала нового года он минимизировал сладости, отказался от алкоголя, не переедает, контролирует количество углеводов и по возможности тренируется. Также он не употребляет креатин и БАДы.
Как изменился Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Также звезда опубликовал видео, как он активно занимается на велотренажере.
"Моя трансформация продолжается", - написал он.
Кроме того, он активно публикует в соцсетях снимки с гастролей и свои тарелки, как питается. В частности, видно, что в его рационе только полезная пища, а именно: яйца, авокадо, цельнозерновые каши, красная рыба и легкие листовые салаты.
Именно благодаря такому питанию и активному спорту Цимбалюку удается быстро худеть и наращивать мышцы.
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