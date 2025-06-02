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Что умеет Google Gemini бесплатно, а какие функции доступны по подписке

Что входит в бесплатную версию Google Gemini и когда нужна подписка (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

С мая 2025 года на конференции Google I/O приложение Gemini доступно в трех подписках: бесплатной, Google AI Pro за 19,99 долларов с 2 ТБ хранения и топовой Google AI Ultra за 249,99 долларов с полным набором функций.

О том, какие функции Google Gemini бесплатны, а за какие придется платить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный ресурс 9to5Google, специализирующийся на новостях о Google и Android.

Модели Gemini и уровни доступа 

Все пользователи Gemini получают "общий доступ" к модели 2.5 Flash, которая сейчас является основной. Бесплатные пользователи имеют "ограниченный доступ" к Gemini 2.5 Pro (в предварительном просмотре). 

Эта модель, еще в стадии тестирования, предназначена для задач логического мышления, математики и программирования - ее преимущества особенно заметны в инструменте Canvas. 

Подписчики Google AI Pro получают "расширенный доступ" к модели 2.5 Pro (предпросмотр). В приложении Gemini предусмотрены лимиты на количество запросов и сессий для каждой модели. При достижении лимита пользователь может переключиться на другую модель или дождаться обновления лимита. Владельцы Google AI Pro и Ultra получают более высокие лимиты на продвинутые модели. 

Пакет Google AI Ultra дает "максимальный доступ" к модели 2.5 Pro, а в ближайшие недели Ultra-подписчики смогут протестировать режим Deep Think и новый Agent Mode. 

Google AI Ultra обеспечивает "самый высокий доступ" к 2.5 Pro (фото: 9to5Google)

Контекст и объем текста 

В бесплатной версии контекстное окно составляет 32 000 токенов - это примерно 50 страниц текста. Пользователи Google AI Pro и Ultra получают доступ к контексту в 1 миллион токенов, что эквивалентно 1500 страницам текста или 30 000 строк кода. 

Загрузка и анализ файлов 

Бесплатно можно загружать документы и презентации для получения кратких итогов, инсайтов и ответов на вопросы. Поддерживаются форматы DOC, DOCX, PDF, RTF, Google Docs, TXT, PPTX, Google Slides. 

Для загрузки таблиц и других данных требуется подписка Google AI Pro или Ultra, которые также позволяют анализировать и визуализировать информацию с помощью диаграмм. Поддерживаемые форматы - XLS, XLSX, Google Sheets, CSV, TSV. 

Также загрузка и анализ папок с кодом доступны только подписчикам. Google обещает помощь в изучении тысяч строк кода, отладке, оптимизации и внесении интеллектуальных изменений. Поддерживаются языки C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL, HTML. 

Бесплатно можно загружать документы и презентации (фото: 9to5Google)

История чатов и персонализация 

Бесплатные пользователи могут сохранять информацию о своих предпочтениях (например, "я вегетарианец" или "делай ответы короче"), чтобы не повторять инструкции в каждом запросе. 

Владельцы Google AI Pro и Ultra получают возможность, чтобы Gemini учитывал предыдущие беседы для лучшего контекста в текущем чате. Для активации нужно упомянуть темы или временные рамки прошлых разговоров. Раздел "Источники и связанные материалы" будет отмечать, когда используется информация из прошлых чатов. 

Deep Research - глубокий поиск и анализ 

Первая агентная функция Gemini позволяет задавать вопрос и получать план многопунктового исследования с возможностью кастомизации. После подтверждения Gemini ищет информацию в интернете, анализирует данные и составляет отчет. С мая 2025 в Deep Research можно загружать файлы и изображения, объединяя пользовательские и публичные данные. 

Глубокие исследования: 

  • Бесплатно - ограниченный доступ с использованием модели 2.5 Flash 
  • Google AI Pro - расширенный доступ с моделью 2.5 Pro 
  • Google AI Ultra - максимальный доступ 

Обзор аудио: 

  • Бесплатно - ограниченный доступ 
  • Google AI Pro - расширенный 
  • Google AI Ultra - полный доступ 

Генерация изображений: 

Все пользователи получают общий доступ к генерации изображений, включая создание людей на картинках. С мая 2025 в Gemini используется Imagen 4 для более высокого качества и детализированности, включая улучшенную работу с текстом и типографикой. 

Также доступно встроенное редактирование изображений по текстовым запросам - можно корректировать как сгенерированные, так и загруженные фото. 

Генерация видео: 

  • Бесплатным пользователям функция недоступна 
  • Google AI Pro - генерация 8-секундных роликов в 720p на базе Veo 2 
  • Google AI Ultra - видеоклипы со звуком (эффекты, шумы) на базе Veo 3 

 

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