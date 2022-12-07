"Мы никогда не пересекались": Василиса Фролова рассказала о муже и где он работает

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая сейчас с годовалым сыном и мужем находится в ОАЭ, рассказала о своем избраннике и чем он занимается.

Что известно о муже Фроловой

По словам Фроловой, последние шесть лет ее муж Дмитрий Котеленец работает для Warner Brothers в ОАЭ. В частности, до войны он являлся телевизионным продюсером.

Она отметила, что они работали на одном канале и даже ни разу не пересекались.

"Он связан с Арабскими Эмиратами. Последние шесть лет после войны, я имею в виду с 2014 года, он уже не работал телевизионным продюсером. Вообще так странно сложилось, что мы с ним работали параллельно на разных каналах. Он был коммерческим директором на разных каналах, и даже там, где я работала. Но так удивительно, что мы с ним никогда не пересекались", - сказала она.

Василиса Фролова с мужем (viva.ua)

Фролова добавила, что ее муж полностью взял на себя ответственность и обеспечивает их.

"Я не одна, я все-таки хочу сказать, что я с мужчиной, который взял на себя ответственность. Нам удалось снять за довольно нормальную цену квартиру, потому что после нашествия россиян здесь очень сильно подорожала недвижимость. И где-то $3 тыс - это слишком мало", - заявила звезда.

Как телеведущая познакомилась с мужем

Ранее звезда рассказывала, что сначала пара долгое время общалась в соцсетях. Затем он вдруг оказался у нее в гостях и между ними произошла интимная близость.

Она также отметила, что со временем они с Дмитрием начали встречаться. Пара считает началом своих отношений - момент, когда они узнали о беременности Василисы.

Василиса Фролова с сыном (instagram.com/vasyafrolova)