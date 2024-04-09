Что известно о новом сезоне нашумевшего сериала с Уизерспун и Энистон

Сериал "Утреннее шоу" с первого сезона покорил миллионы зрителей по всему миру, уже вышло 3 сезона, и теперь мир в ожидании новой части.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.
Пока нет никакой информации о сюжетных линиях 4 сезона, но исходя из того, чем закончился 3, последствия слияния между UBA и NBN, вероятно, будут главной сюжетной точкой для сценаристов.
Объединение двух медиакомпаний вызывает много вопросов о том, кто все еще будет работать и какие программы выживут, включая флагманское утреннее шоу UBS, которое вели Алекс Леви и Брэдли Джексон.
Вместе со слиянием в финале 3 сезона было сказано, что у Алекс будет новая роль и настоящее место за главным столом, поэтому мы потенциально можем увидеть ее на влиятельной должности в медиакомпании, как она и хотела.
Кадр из сериала "Утреннее шоу"
Также существует большая вероятность того, что последствия секрета Брэдли об участии ее брата в восстании в Капитолии США будут продолжать влиять на сюжетную линию и принесут ей новые проблемы.
Согласно словам шоуранера Шарлотты Стаудт, работа над сценарием для 4 сезона только началась, но поклонники могут ожидать увидеть отголосок 3 сезона во всех смыслах и для каждого персонажа.
Конечно, как и в первом сезоне, "Утреннее шоу" будет продолжать черпать вдохновение из реальных заголовков.
Кадр из сериала "Утреннее шоу"
Дата премьеры пока не объявлена, но если текущая схема выпуска сезона через год сохранится, мы ожидаем выпуск 4 сезона в 2025 году.
Актерский состав 4 сезона не подтвержден, но Уизерспун и Энистон должны вернуться, тем более что обе звезды также являются исполнительными продюсерами сериала.
Кадр из сериала "Утреннее шоу"
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