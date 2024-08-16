Что известно о блогере-миллионнике Слобоженко, которого уличили в налоговых махинациях

Биография Александра Слобоженко

Александр Слобоженко родился в августе 1998 в селе Белогородка Киевской области.

Он вырос в простой семье без отца и, по его словам, начал работать очень рано - уже в шестом классе подрабатывал помощником строителя, а позже раздавал листовки.

Александр Слобоженко с семьей (фото: instagram.com/alex_slobozhenko)

В подростковом возрасте его заинтересовала область электронной коммерции, и через 10 лет он стал долларовым миллионером.

В ноябре 2019 года Слобоженко основал свою компанию Traffic Devils, которая уже летом 2020 начала приносить прибыль.

Сегодня Traffic Devils позиционирует себя как мультибаинговая компания, занимающаяся арбитражем трафика - покупкой его на одном ресурсе и перенаправлением на другой. Штат компании насчитывает около 250-300 человек.

Слобоженко сам о себе рассказывает, что является чемпионом Украины по шоссейно-кольцевым мотогонкам 2018 года и основателем команды Traffic Devils, работающей в сфере гемблинга.

Судя по его социальным сетям, он живет на полную катушку: покупает люксовые автомобили десятками, преимущественно спортивные модели (Lamborghini, Ferrari, Mercedes Maybach, McLaren, Chevrolet Corvette, BMW M3 Competition и др.), коллекционирует дорогие часы, демонстрирует свои владения недвижимостью и хвастается расходами на путешествия и подарки друзьям.

Александр Слобоженко (фото: instagram.com/alex_slobozhenko)

Также 25-летний предприниматель регулярно участвует в уличной гонке на спорткарах, нарушая правила дорожного движения, катается на багги по заповедным уголкам Карпат и путешествует по миру на частных самолетах. И это все, несмотря на существующие ограничения для мужчин призывного возраста.

Как пишут СМИ, блоггер был снят с военного учета из-за непригодности к службе.

Проще говоря, из-за серьезных проблем со здоровьем он не подлежит мобилизации, что позволяет ему свободно пересекать границу без каких-либо обязательств.

Александр Слобоженко (фото: скриншот из видео)