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В Киеве метро уже закрыли: на Лыбедской - транспортный коллапс (фото)

Киев, Пятница 08 декабря 2023 14:34
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В Киеве метро уже закрыли: на Лыбедской - транспортный коллапс (фото) На метро Лыбедская много людей не могут уехать на транспорте (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 8 декабря уже закрыли шесть станций метро от Демеевской до Теремков, хотя КМДА предупредило о закрытии только с 9 декабря.

Что происходит на станции метро "Лыбедская" и почему станции метро так экстренно закрыли - читайте в материале Styler.

Почему так резко закрыли шесть станций метро

Отмечается, что во второй половине дня 8 декабря между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" произошла разгерметизация тоннеля и вода пошла на рельсы.

Это вы можете увидеть на видеоролике. Было принято решение срочно закрыть "проблемные" станции подземки.

Коллапс на Лыбедской

На момент 14.00 люди на Лыбедской не смогли воспользоваться общественным транспортом по направлению к метро "Теремки", так как его просто на всех не хватало.

"Метро уже едет из центра только до Лыбедской", - написали в местной группе района на Facebook.

В Киеве метро уже закрыли: на Лыбедской - транспортный коллапс (фото)

В Киеве метро уже закрыли: на Лыбедской - транспортный коллапс (фото)В Киеве метро уже закрыли: на Лыбедской - транспортный коллапс (фото)

На метро Лыбедская - транспортный коллапс (фото:Сусіди Голосіїв/Facebook)

В КМДА подтвердили информацию о закрытии станций

Движение поездов метро на участке между станциями "Теремки" - "Демеевская" уже остановлено из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннелей.

Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Лыбидская". Дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

В комментариях к посту КМДА о закрытии станций на полгода, люди возмущены тем, что их заранее не предупредили.

  • Поліція метрополітену теж не володіє інформацією , чому сьогодні вже метро не првцює. Люди зайшли, заплатили 8грн!
  • Коли здавалося, куди ж іще може бути гірше.
  • Транспорт буде їхати о 6й ранку? Як на роботу добиратись?
  • От просто цікаво, як ви плануєте забезпечити наземну альтернативу величезному спальному району? Один автобус раз на півгодини, який вже буде забиватися на Теремках і не зупинятиметься далі?

Читайте также, как добираться от Теремков до Лыбидской: альтернативные варианты.

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Киев