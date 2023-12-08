В Киеве метро уже закрыли: на Лыбедской - транспортный коллапс (фото)

В Киеве 8 декабря уже закрыли шесть станций метро от Демеевской до Теремков, хотя КМДА предупредило о закрытии только с 9 декабря.

Что происходит на станции метро "Лыбедская" и почему станции метро так экстренно закрыли - читайте в материале Styler.

Почему так резко закрыли шесть станций метро

Отмечается, что во второй половине дня 8 декабря между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" произошла разгерметизация тоннеля и вода пошла на рельсы.

Это вы можете увидеть на видеоролике. Было принято решение срочно закрыть "проблемные" станции подземки.

Коллапс на Лыбедской

На момент 14.00 люди на Лыбедской не смогли воспользоваться общественным транспортом по направлению к метро "Теремки", так как его просто на всех не хватало.

"Метро уже едет из центра только до Лыбедской", - написали в местной группе района на Facebook.

На метро Лыбедская - транспортный коллапс (фото:Сусіди Голосіїв/Facebook)

В КМДА подтвердили информацию о закрытии станций

Движение поездов метро на участке между станциями "Теремки" - "Демеевская" уже остановлено из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннелей.

Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Лыбидская". Дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

В комментариях к посту КМДА о закрытии станций на полгода, люди возмущены тем, что их заранее не предупредили.