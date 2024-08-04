На что стоит обратить внимание при покупке пельменей, чтобы не навредить здоровью
Замороженные "магазинные" пельмени иногда служат настоящей палочкой-выручалочкой для хозяйок. Важную роль играет качество продукта, поэтому при выборе готовых пельменей нужно обращать внимание на несколько признаков.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эксперта по питанию Людмилы Матишинец.
Как купить качественные пельмени
По словам эксперта, еду демонизировать нельзя. Пельмени это нормальное блюдо, если его сбалансировать овощами и есть не стоит каждый день.
В первую очередь нужно посмотреть на внешний вид продукта, например хорошие пельмени имеют светлый оттенок, на них нет трещин от постоянной заморозки-размораживания и они отдельно лежат в упаковке друг от друга.
Если изделия замерзли между собой или в упаковке есть кристаллы льда - их заморозили или хранили неправильно. Не покупайте такие товары - рискуете отравиться.
Также при покупке готовых пельменей следует обращать внимание на срок годности и внимательно читать этикетку.
Что должно быть в составе
Чтобы выбрать качественные пельмени, нужно обращать внимание на склад, желательно, чтобы он был максимально приближен к домашнему.
В частности, в составе должно быть: обычное тесто без добавок (мука, яйцо, вода, соль, растительное масло) и чтобы мясо было не механического или ручного обваливания.
Эксперт отметила, что мясо механического обрушения это по сути мясо вместе с измельченными отходами, типа жилок, костей и жира.
Не менее важный показатель качества пельменей - соотношение теста и фарша. В более качественных полуфабрикатах содержание фарша от 50% до 60% (в пельменях больше фарша, чем теста).
К тому же, следует доверять уже проверенным торговым маркам и производителям, а также можно изучить отзывы в интернете от других покупателей.
Если стоимость килограмма пельменей меньше стоимости 0,5 кг мяса (из которого, вероятно, состоит их начинка), то наверняка это не очень качественный продукт.
Раньше мы сообщали, с чем, кроме фарша, можно приготовить пельмени.
Также мы писали, что пельмени никогда не развалятся, если добавить всего один компонент.