За что стоит полюбить оливки и кому их есть категорически нельзя

Оливки считаются фруктами и относятся к группе косточковых плодов, родственных манго, черешне, персикам, миндалю и фисташкам. Некоторые недозрелые оливки зеленые и чернеют, когда созревают. Остальные остаются зелеными даже после полной спелости.
В чем польза этого продукта и кому его категорически нельзя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Плоды оливкового дерева богаты витамином Е и другими мощными антиоксидантами. Исследования свидетельствуют об их пользе для сердца и потенциальной защите от остеопороза и рака. Полезные жиры, содержащиеся в оливках, используются для производства оливкового масла, являющегося одним из ключевых компонентов здоровой средиземноморской диеты. Оливки содержат 115–145 калорий на 100 грамм или примерно 59 калорий на 10 оливок.
В 100 г спелых консервированных оливок содержится 116 калорий, 0,8 г белка, 6 г углеводов, 1,6 г клетчатки и 10,9 г жиров, из которых 2,3 г - насыщенные, 7,7 г - мононенасыщенные, и 0 ,6 г - полиненасыщенные. Жиры составляют 11-15% состава оливок, из которых 74% – это олеиновая кислота, тип мононенасыщенных жирных кислот, являющийся основным компонентом оливкового масла. Олеиновая кислота обладает известными полезными свойствами, включая уменьшение воспаления и снижение риска сердечных заболеваний.
Оливки имеют низкое содержание углеводов, всего 4-6%, большинство из которых являются пищевыми волокнами (52-86% от общего содержания углеводов). Десяток оливок обеспечивают примерно 1,5 г клетчатки.
Оливки также являются хорошим источником витаминов и минералов, которые могут добавляться при обработке, в частности: витамин Е (мощный антиоксидант), железо (особенно в черных оливках, важное для транспортировки кислорода), медь (дефицит которой увеличивает риск сердечных заболеваний), кальций ( необходим для здоровья костей, мышц и нервов) и натрий (поскольку оливки часто продают в рассоле или соленой воде).
Оливки богаты растительными соединениями и антиоксидантами, такими как олеуропеин (самый распространенный антиоксидант в свежих незрелых оливках), гидрокситирозол (образующийся из олеуропеина при созревании оливок), тирозол (характерный для оливкового масла) и уменьшает воспаление), и кверцетин (который способствует снижению АД и улучшает работу сердца).
Антиоксидантные свойства
Антиоксиданты помогают снижать риск хронических заболеваний, таких как сердечные заболевания и рак. Оливки содержат антиоксиданты, которые борются с воспалением и угнетают рост микроорганизмов. Исследование 2009 показало, что потребление мякоти оливок значительно повышает уровень глутатиона в крови, одного из самых мощных антиоксидантов в организме.
Улучшение здоровья сердца
Высокий уровень холестерина и АД являются факторами риска сердечных заболеваний. Олеиновая кислота, основная жирная кислота в оливках, способствует улучшению здоровья сердца, регулируя уровень холестерина и предотвращая окисление вредного холестерина ЛПНП. Некоторые исследования также показывают, что оливки и оливковое масло могут снижать АД.
Укрепление костей
Остеопороз вызван уменьшением костной массы и ухудшением качества костей, что увеличивает риск переломов. В средиземноморских странах, где потребляют много оливок, показатели остеопороза ниже, чем в других частях Европы.
Исследования на животных и в лабораторных условиях показали, что некоторые растительные соединения, содержащиеся в оливках и оливковом масле, могут помочь предотвратить потерю костной массы. Обсервационные исследования также показывают, что средиземноморская диета снижает риск переломов костей.
Вероятная защита от рака
В Средиземноморском регионе, где оливки и оливковое масло являются основной частью диеты, уровень заболеваемости раком и другими хроническими заболеваниями обычно ниже. Возможно, это связано с высоким содержанием антиоксидантов и олеиновой кислоты в оливках.
Наблюдения и исследования in vitro показывают, что эти соединения могут влиять на жизненный цикл раковых клеток в груди, толстой кишке и желудке. Однако для подтверждения этих результатов требуются долгосрочные контролируемые исследования на людях. В настоящее время гипотеза о том, что потребление оливок или оливкового масла снижает риск рака, еще не подтверждена.
Оливки обычно хорошо усваиваются, но следует обратить внимание на содержание соли, поскольку часто они хранятся в рассоле.
Аллергия на пыльцу оливковых деревьев распространена, но аллергия на сами оливки встречается очень редко. Однако у чувствительных людей употребление оливок может вызвать аллергические реакции в полости рта или горле.
Обработанные оливки, особенно спелые черные, могут содержать высокие уровни акриламида, который ассоциируется с повышенным риском рака. Производители сейчас исследуют методы уменьшения количества акриламида, образующегося при обработке.
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