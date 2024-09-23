Что можно пить после еды для лучшего пищеварения и чего избегать: список напитков

Что пить после еды для лучшего пищеварения и здорового организма - очень важная тема. Также всех интересует какие напитки можно пить после питания, а какие не стоит.

На эти вопросы дает ответы РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию на Facebook-странице диетолога Олега Швеца.

Что влияет на наше пищеварение?

Громкое ворчание в животе, вздутие и проблемы с стулом являются признаками нарушений работы пищеварительной системы. На пищеварение влияют многие факторы: психологическое состояние, пищевые привычки, прием лекарств, образ жизни, выбор напитков и т.д.

Напитки могут помочь в нормализации пищеварения, успокаивая процессы в желудочно-кишечном тракте и способствуя лучшему усвоению питательных веществ. Среди таких полезных напитков исследователи выделяют тёплую воду и комбучу. При этом рекомендуется избегать чрезмерного употребления алкоголя и газированных напитков.

Полезные напитки для пищеварения

Когда пища или жидкость попадает в организм, она проходит через пищевод в желудок, где начинается расщепление ферментами. Далее пищевая масса перемещается в кишечник, где происходит основное переваривание, и питательные вещества всасываются в кровь. Важную роль в этом процессе играют кишечные бактерии. Изменения в составе микробиоты кишечника могут вызвать разные патологии – от ожирения до воспалительных заболеваний кишечника. Также важны для этого процесса вода и клетчатка, которые способствуют движению химуса по пищеварительному тракту и улучшают дефекацию.

К напиткам, способствующим усвоению питательных веществ и улучшающим работу кишечника, относятся:

Вода - в частности теплая вода, помогающая работе кишечных бактерий.

- в частности теплая вода, помогающая работе кишечных бактерий. Травяные чаи и чаи со специями (мятный, имбирный, с куркумой) - уменьшают воспаление и облегчают симптомы пищеварительных расстройств.

(мятный, имбирный, с куркумой) - уменьшают воспаление и облегчают симптомы пищеварительных расстройств. Сок чернослива - богат клетчаткой, способствует дефекации.

- богат клетчаткой, способствует дефекации. Комбуча - содержит много пробиотиков и способствует усвоению питательных веществ.

- содержит много пробиотиков и способствует усвоению питательных веществ. Кефир - источник пробиотиков и питательных веществ.

Относительно кофе исследования пока не дают однозначных выводов: кофе может стимулировать работу кишечника, но его влияние на здоровье кишечника еще требует изучения.

Напитки, которых следует избегать

Газированные напитки - повышают уровень желудочной кислоты, вызывают вздутие и желание отрыгнуть.

- повышают уровень желудочной кислоты, вызывают вздутие и желание отрыгнуть. Алкоголь - может ухудшать работу кишечника, вызывать воспаление и расстройства пищеварения.

- может ухудшать работу кишечника, вызывать воспаление и расстройства пищеварения. Молоко - при непереносимости лактозы может вызвать симптомы пищеварительных расстройств.

Советы по улучшению пищеварения после еды

Прогулка после еды поможет улучшить пищеварение.

Избегайте лежания после еды, чтобы не замедлять пищеварительные процессы.

Принимайте пробиотики для поддержания здоровья кишечника.

Занимайтесь упражнениями по снижению стресса, такими как йога или глубокое дыхание.

Сократите или откажитесь от алкоголя и курения.

Ведите пищевой ежедневник, чтобы отслеживать проблемные продукты.

Консультируйтесь с диетологом по поводу потенциальных пищевых триггеров.

Также важны пищевые привычки: тщательное пережевывание, употребление богатых клетчаткой продуктов и соблюдение сбалансированного рациона. Выбирайте цельные продукты вместо ультраобработанных и избегайте поздних ужинов.

В общем, простые изменения в образе жизни, такие как употребление теплой воды, травяных чаев или пробиотических напитков, могут существенно улучшить пищеварение. Однако, если симптомы сохраняются, следует обратиться к врачу для более подробной диагностики.