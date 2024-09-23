Что можно пить после еды для лучшего пищеварения и чего избегать: список напитков
Что пить после еды для лучшего пищеварения и здорового организма - очень важная тема. Также всех интересует какие напитки можно пить после питания, а какие не стоит.
На эти вопросы дает ответы РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию на Facebook-странице диетолога Олега Швеца.
Что влияет на наше пищеварение?
Громкое ворчание в животе, вздутие и проблемы с стулом являются признаками нарушений работы пищеварительной системы. На пищеварение влияют многие факторы: психологическое состояние, пищевые привычки, прием лекарств, образ жизни, выбор напитков и т.д.
Напитки могут помочь в нормализации пищеварения, успокаивая процессы в желудочно-кишечном тракте и способствуя лучшему усвоению питательных веществ. Среди таких полезных напитков исследователи выделяют тёплую воду и комбучу. При этом рекомендуется избегать чрезмерного употребления алкоголя и газированных напитков.
Полезные напитки для пищеварения
Когда пища или жидкость попадает в организм, она проходит через пищевод в желудок, где начинается расщепление ферментами. Далее пищевая масса перемещается в кишечник, где происходит основное переваривание, и питательные вещества всасываются в кровь. Важную роль в этом процессе играют кишечные бактерии. Изменения в составе микробиоты кишечника могут вызвать разные патологии – от ожирения до воспалительных заболеваний кишечника. Также важны для этого процесса вода и клетчатка, которые способствуют движению химуса по пищеварительному тракту и улучшают дефекацию.
К напиткам, способствующим усвоению питательных веществ и улучшающим работу кишечника, относятся:
- Вода - в частности теплая вода, помогающая работе кишечных бактерий.
- Травяные чаи и чаи со специями (мятный, имбирный, с куркумой) - уменьшают воспаление и облегчают симптомы пищеварительных расстройств.
- Сок чернослива - богат клетчаткой, способствует дефекации.
- Комбуча - содержит много пробиотиков и способствует усвоению питательных веществ.
- Кефир - источник пробиотиков и питательных веществ.
Относительно кофе исследования пока не дают однозначных выводов: кофе может стимулировать работу кишечника, но его влияние на здоровье кишечника еще требует изучения.
Напитки, которых следует избегать
- Газированные напитки - повышают уровень желудочной кислоты, вызывают вздутие и желание отрыгнуть.
- Алкоголь - может ухудшать работу кишечника, вызывать воспаление и расстройства пищеварения.
- Молоко - при непереносимости лактозы может вызвать симптомы пищеварительных расстройств.
Советы по улучшению пищеварения после еды
- Прогулка после еды поможет улучшить пищеварение.
- Избегайте лежания после еды, чтобы не замедлять пищеварительные процессы.
- Принимайте пробиотики для поддержания здоровья кишечника.
- Занимайтесь упражнениями по снижению стресса, такими как йога или глубокое дыхание.
- Сократите или откажитесь от алкоголя и курения.
- Ведите пищевой ежедневник, чтобы отслеживать проблемные продукты.
- Консультируйтесь с диетологом по поводу потенциальных пищевых триггеров.
Также важны пищевые привычки: тщательное пережевывание, употребление богатых клетчаткой продуктов и соблюдение сбалансированного рациона. Выбирайте цельные продукты вместо ультраобработанных и избегайте поздних ужинов.
В общем, простые изменения в образе жизни, такие как употребление теплой воды, травяных чаев или пробиотических напитков, могут существенно улучшить пищеварение. Однако, если симптомы сохраняются, следует обратиться к врачу для более подробной диагностики.
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