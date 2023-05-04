Что не стоит дарить новобрачным на свадьбу: эти подарки притягивают неприятности

Свадьба - это всегда радостное мероприятие и рядом с новобрачными собираются родные и друзья. И конечно же все гости дарят им подарки. Выбор удачного подарка для многих становится проблемой, так как хочется сделать приятное, вручить что-то полезное и при этом не навредить молодой семье.
Какие подарки нельзя дарить на свадьбу согласно приметам - читайте в материале ниже.
Такой подарок считается неудачным не только на свадьбу, но и на юбилеи, помолвку и другие важные праздники. Считается, когда такая свеча догорит после использования, она привлечет в их семью ссоры и размолвки.
У юбиляров свечи могут украсть радость жизни или здоровье, а помолвленная пара может разругаться еще до свадьбы.
Этот предмет также не рекомендуют дарить на любые знаменательные даты, в особенности на свадьбу и день рождения. Считается, что такой подарок будет отсчитывать и сокращать счастливое время у того, кому часы подарили.
Привычка дарить вазы появилась не так давно и многие явно не знали, что этот предмет считается негативным. Дело в том, что дарить пустые огромные сосуды категорически нельзя - это ведет к безденежью и финансовым проблемам.
Кроме того, на свадьбу нельзя дарит то, что быстро может разбиться - у молодой пары могут начаться конфликты и скандалы.
И такие предметы попали в список запретов. Свадьба - это зарождение новой семьи со своим собственным биополем, традициями, правилами и порядками. А старинные вещи принесут в их дом энергетику своих прошлых владельцев и не всегда она позитивная.
Подарив антикварную вещь новобрачным, вы рискуете подарить им неудачи и беды бывшего владельца.
Все острые предметы имеют разрушительную энергетику. Для молодой семьи набор хороших ножей будет очень кстати, но не стоит дарить их на свадьбу. Такой подарок может принести неприятности в их отношения. Это касается также вилок, ножниц и всего острого.
Кстати, ранее мы писали о том, как называются годовщины свадеб и что нужно на них дарить.
А еще рассказывали о том, что не стоит дарить на новоселье.