Что не стоит дарить новобрачным на свадьбу: эти подарки притягивают неприятности

Свечи

Такой подарок считается неудачным не только на свадьбу, но и на юбилеи, помолвку и другие важные праздники. Считается, когда такая свеча догорит после использования, она привлечет в их семью ссоры и размолвки.

У юбиляров свечи могут украсть радость жизни или здоровье, а помолвленная пара может разругаться еще до свадьбы.

Часы

Этот предмет также не рекомендуют дарить на любые знаменательные даты, в особенности на свадьбу и день рождения. Считается, что такой подарок будет отсчитывать и сокращать счастливое время у того, кому часы подарили.

Вазы

Привычка дарить вазы появилась не так давно и многие явно не знали, что этот предмет считается негативным. Дело в том, что дарить пустые огромные сосуды категорически нельзя - это ведет к безденежью и финансовым проблемам.

Кроме того, на свадьбу нельзя дарит то, что быстро может разбиться - у молодой пары могут начаться конфликты и скандалы.

Антикварные вещи

И такие предметы попали в список запретов. Свадьба - это зарождение новой семьи со своим собственным биополем, традициями, правилами и порядками. А старинные вещи принесут в их дом энергетику своих прошлых владельцев и не всегда она позитивная.

Подарив антикварную вещь новобрачным, вы рискуете подарить им неудачи и беды бывшего владельца.

Ножи

Все острые предметы имеют разрушительную энергетику. Для молодой семьи набор хороших ножей будет очень кстати, но не стоит дарить их на свадьбу. Такой подарок может принести неприятности в их отношения. Это касается также вилок, ножниц и всего острого.