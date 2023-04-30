Бумажная, золотая или фарфоровая: как называются годовщины свадеб и что нужно дарить

Считается, что годы жизни отображают этапы, которые проходят муж и жена. В соответствии с названием годовщины, для семейной пары выбирают и подарки.

Годовщины свадьбы, в зависимости от количества прожитых вместе лет, имеют свои названия. И эти названия были выдуманы еще в древние времена, когда люди во многом свою жизнь ассоциировали с природой.

Как называют годовщины свадьбы и что нужно дарить - читайте в материале ниже.

Как называются годовщины свадьбы

Ситцевая свадьба (1 год вместе). Пара прожила вместе год и многие в это время готовятся к появлению первенца. Муж и жена успели узнать друг друга и справиться с первыми семейными трудностями. В старину дарили отрезы ткани - для постели, пеленок и скатертей. Сейчас дарят постельные принадлежности или вещи для малыша из ткани.

Бумажная свадьба (2 года вместе). Бумага символизирует хрупкость союза, так как в это время начинаются первые серьезные трудности, у многих в семье есть малыш и пара учится распределять обязанности и заботу друг о друге. Дарят все, что сделано из бумаги - книги, альбомы, картины.

Кожаная свадьба (3 года вместе). Семья уже стала крепче и пара научилась быть более гибкой и эластичной как кожа. Для подарка подойдут изделия из кожи - ремень, портмоне, кошельки, сумки, обложки из кожи.

Деревянная свадьба (5 лет вместе). Дерево считается символом крепкого союза. Пара, которая преодолела этот рубеж, имеет больше шансов на долгую семейную жизнь, так как они уже пустили корни. В качестве подарка выбирают любое изделие из дерева - от деревянной посуды до мебели.

Оловянная свадьба (10 лет вместе). Такую годовщину уже отмечают пышно, с особым торжеством, так как пара преодолела кризисные годы и устояла. Муж на 10 годовщину дарит жене такие же цветы, как на их свадьбе или огромный букет красных роз.

Паре дарят предметы из олова - это может быть посуда, предметы интерьера. Еще есть интересная примета - жена должна носить с собой оловянную ложку, а ночью положить ее под подушку, чтобы она принесла счастье и достаток семье.

Фарфоровая свадьба (20 лет вместе). Эта дата символизирует крепкую и счастливую семью. Однако фарфор имеет свойство биться, если с ним обращаться неосторожно. Поэтому стоит помнить о заботе и уважении и через 20 лет совместной жизни.

На такую годовщину дарят обычно новый сервиз и посуду, а старую и надбитую обычно из дома выбрасывают.

Серебряная свадьба (25 лет вместе). Такая годовщина символизирует благородный металл - серебро. Это символ крепкого и счастливого союза. По традиции пара обменивается дополнительными кольцами - из серебра, в знак своей любви и верности. Эти кольца потом носят вместе с обручальными. На торжество собирают всех родных и близких друзей.

На такую дату дарят только серебро - подарки могут быть совсем небольшими и недорогими, но только из этого металла.

Жемчужная свадьба (30 лет свадьбы). Этот камень никогда не становится тусклым и потому он символизирует крепкие и счастливые семейные отношения. Муж на такую годовщину дарит жене ожерелье или бусы из жемчуга - оно символизирует его искренние раскаяния за то, что ей пришлось вольно или невольно плакать за годы брака.

Холщовая свадьба или коралловая (35 лет брака). Два символа долгой совместной жизни и здоровья. Кораллы состоят из мелких кусочков извести - как годы в браке, которые накапливались и делали союз более крепким.

Супругам дарят скатерти, пледы, ковры, женщине - коралловые бусы, мужчине - рубашку.

Рубиновая свадьба (40 лет совместной жизни). Это символ напоминает о пылких и горячих чувствах, которые скрепили навеки этот союз. Рубин еще символизирует кровь, а пара стала кровными родственниками.

В этот день дарят украшения с рубинами, предметы для дома и обязательно - большую корзину с красными фруктами.

Сапфировая свадьба (45 лет вместе). Этот камень является символом верности, искренности и крепкого брака. Дарят украшения с сапфирами - такой камень помогает избавиться от тяжелых мыслей, придает силы, избавляет от болезней.

Золотая свадьба (50 лет вместе). До такой пары доживают не многие пары, поэтому стараются отмечать такую годовщину со всеми родными и близкими. Самый важный подарок на эту свадьбу - новые обручальные кольца из золота, которым обмениваются юбиляры.

А старые украшения передают своим наследникам - как символ крепких уз брака, любви и верности. Часто проводят еще одну церемонию бракосочетания.

А юбилярам дарят все, что имеет золото или позолоту - от металла до тканей.

Бриллиантовая свадьба (60 лет). Символом этой годовщины является бриллиант, который считается самым твердым и крепким камнем среди драгоценностей. Подарки дарят любые.

Другие годовщины:

65 лет - Железная свадьба

70 лет - Благодатная свадьба

75 лет - Коронная свадьба

80 лет - Дубовая свадьба

90 лет - Гранитная свадьба

100 лет - Платиновая свадьба