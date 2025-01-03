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Что надо обязательно съесть, чтобы разгрузить организм после праздников: самые сильные продукты

Пятница 03 января 2025 08:45
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Что надо обязательно съесть, чтобы разгрузить организм после праздников: самые сильные продукты Фото: Что надо употреблять для детокса организма после праздников (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Новогодние праздники часто сопровождаются многотонными застольями и калорийными деликатесами. После таких потаканий вкусностям организм может чувствовать усталость и перегруженность. Итак, как помочь своему телу разгрузиться?

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам продукты для детоксикации организма.

Продукты для детоксикации организма после праздников

Огурцы и сельдерей

Эти овощи имеют низкую калорийность и высокое содержание воды, что поможет организму вывести токсины и излишки жидкости.

Кифир или йогурт без добавок

Молочно-кислые продукты поддерживают здоровье кишечника и способствуют нормальному пищеварению.

Зеленая гречка

Гречневая крупа содержит много клетчатки и микроэлементов, помогающих чистить желудочно-кишечный тракт.

Самые сильные продукты для выведения токсинов

Самыми сильными свойствами по выведению токсинов обладают такие продукты: свекла, лимон, грейпфрут, имбирь, петрушка, ферментированные продукты (квашеная капуста, огурцы, яблочный уксус, кефир, йогурт), куркума, авокадо, орехи, семена, чеснок.

Старайтесь пить как можно больше воды.

Натощак - стакан воды с несколькими каплями лимонного сока, а перед завтраком можно приготовить себе зеленый смузи.

Для этого можно использовать на выбор разные фрукты и овощи: яблоко, сельдерей, листья мяты или базилика (подойдет любая зелень), киви, спелый банан плюс 100 мл воды. Все это взбивается в блендере до однородной массы.

Стоит отказаться от

  • Промышленно переработанной мясной продукции: колбасы, сосисок, паштета и т.д.
  • Дешевой молочной продукции, особенно с длительным сроком хранения: плавленый сыр, глазированные сырки.
  • Продуктов с усилителями вкуса и синтетическими ароматизаторами: крабовые палочки, ароматизированный чай.
  • Магазинных соков, морсов, сладких газированных напитков.
  • Алкоголя.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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