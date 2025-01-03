Что надо обязательно съесть, чтобы разгрузить организм после праздников: самые сильные продукты

Новогодние праздники часто сопровождаются многотонными застольями и калорийными деликатесами. После таких потаканий вкусностям организм может чувствовать усталость и перегруженность. Итак, как помочь своему телу разгрузиться?

Для этого можно использовать на выбор разные фрукты и овощи: яблоко, сельдерей, листья мяты или базилика (подойдет любая зелень), киви, спелый банан плюс 100 мл воды. Все это взбивается в блендере до однородной массы.

Натощак - стакан воды с несколькими каплями лимонного сока, а перед завтраком можно приготовить себе зеленый смузи.

Эти овощи имеют низкую калорийность и высокое содержание воды, что поможет организму вывести токсины и излишки жидкости.

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