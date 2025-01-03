Что надо обязательно съесть, чтобы разгрузить организм после праздников: самые сильные продукты
Новогодние праздники часто сопровождаются многотонными застольями и калорийными деликатесами. После таких потаканий вкусностям организм может чувствовать усталость и перегруженность. Итак, как помочь своему телу разгрузиться?
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам продукты для детоксикации организма.
Продукты для детоксикации организма после праздников
Огурцы и сельдерей
Эти овощи имеют низкую калорийность и высокое содержание воды, что поможет организму вывести токсины и излишки жидкости.
Кифир или йогурт без добавок
Молочно-кислые продукты поддерживают здоровье кишечника и способствуют нормальному пищеварению.
Зеленая гречка
Гречневая крупа содержит много клетчатки и микроэлементов, помогающих чистить желудочно-кишечный тракт.
Самые сильные продукты для выведения токсинов
Самыми сильными свойствами по выведению токсинов обладают такие продукты: свекла, лимон, грейпфрут, имбирь, петрушка, ферментированные продукты (квашеная капуста, огурцы, яблочный уксус, кефир, йогурт), куркума, авокадо, орехи, семена, чеснок.
Старайтесь пить как можно больше воды.
Натощак - стакан воды с несколькими каплями лимонного сока, а перед завтраком можно приготовить себе зеленый смузи.
Для этого можно использовать на выбор разные фрукты и овощи: яблоко, сельдерей, листья мяты или базилика (подойдет любая зелень), киви, спелый банан плюс 100 мл воды. Все это взбивается в блендере до однородной массы.
Стоит отказаться от
- Промышленно переработанной мясной продукции: колбасы, сосисок, паштета и т.д.
- Дешевой молочной продукции, особенно с длительным сроком хранения: плавленый сыр, глазированные сырки.
- Продуктов с усилителями вкуса и синтетическими ароматизаторами: крабовые палочки, ароматизированный чай.
- Магазинных соков, морсов, сладких газированных напитков.
- Алкоголя.
Вам будет интересно прочитать, как проверить здоровье вашей печени дома.
Читайте также, как минимизировать вред от алкоголя и помочь организму с утра восстановиться.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.