Що треба обов'язково з'їсти, щоб розвантажити організм після свят: найсильніші продукти

Новорічні свята часто супроводжуються багатотонними застіллями та калорійними делікатесами. Після таких потакань смаколикам організм може відчувати втому та перевантаженість. Отже, як допомогти своєму тілу розвантажитися?

Для цього можна використовувати на вибір різні фрукти і овочі: яблуко, селера, листя м'яти чи базиліку (підійде будь-яка зелень), ківі, стиглий банан плюс 100 мл води. Все це збивається в блендері до однорідної маси.

Натщесерце - склянка води з декількома краплями лимонного соку, а перед сніданком можна приготувати собі зелений смузі.

Ці овочі мають низьку калорійність та високий вміст води, що допоможе організму вивести токсини та надлишки рідини.

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