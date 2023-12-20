Что такое сухая чистка вещей и как ее применить в повседневной жизни

Каждая женщина хочет выглядеть аккуратно и стильно, а для этого следует не только стирать одежду, но и применять более сильные чистящие средства одежды.

О том, что такое сухая чистка одежды и ее применение в повседневной жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Что такое сухая чистка вещей

Современный ритм жизни ставит перед нами вызов - как сохранить стиль и состояние собственной гардеробной в том числе, когда у тебя элементарно не хватает времени на полноценный уход за вещами по отдельности и в целом.

Особое место среди различных методов ухода за одеждой занимает сухая чистка, которая стала незаменимым методом ухода за тканями, которые требуют особого отношения.

Сухая чистка - это очистка изделий от загрязнений без использования воды и моющих средств, которые следует стирать или вымывать жидкостью.

При таком способе чистки применяются специальные растворители, которые не разрушают структуру ткани и хранят вещи в хорошем состоянии и очищают их.

В зависимости от природы пятна подбирается подходящий растворитель максимально эффективный именно для такого вида пятен.

Сухая чистка вещей в повседневной жизни (фото: Freepik)

Самое главное преимущество сухой химической чистки в том, что она совершенно не деформирует изделие, то есть, вы можете не беспокоиться о том, что, например, ваша любимая кофточка станет малой на вас или наоборот растянется.

Такого эффекта достичь при чистке с помощью воды невозможно, поскольку взаимодействие ткани с водой в любом случае приведет к ее деформации.

Профессиональные химчистки обладают умением бережно относиться к материалам и способны удалять пятна, которые могут быть сложными для обычной стирки.

Однако важно помнить, что не все виды тканей соответствуют сухой чистке.

Иногда традиционная стирка является лучшим выбором, и следует придерживаться рекомендаций по уходу, о которых пишут производители.