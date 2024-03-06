Что такое содовая и почему ее постоянно пьют в американских фильмах?

Что такое содовая

Существует мнение, что содовая - это обычная газировка, которую получают путем насыщения обычной питьевой воды двуокисью углерода, то есть углекислым газом. И хотя это частично соответствует действительности, сам термин "содовая вода" говорит о наличии в составе, кроме двуокиси углерода, соды.

Кроме этого, иногда эту шипучую безалкогольную жидкость называют игристой водой (sparkling water), клаб-содой (club soda), сельцером (seltzer, seltzer water) - однако и упомянутые напитки в действительности отличаются между собой. Они все относятся к так называемой газировке, но в их составе и вкусе есть отличие.

Например, сельцер, на основе которого создали уже слабоалкогольный напиток хард-сельцер (hard seltzer) - это простая газировка, которая, кроме углекислого газа, не содержала соли натрия. Из-за сходства по шипучести к известным минеральным водам немецкого города Селтерс она получила свое, распространенное в США с 1820-х годов, название.

А вот термин "содовая вода" использовался в США до Второй мировой войны - как раз из-за содержания в ней солей натрия, которые добавлялись как ароматизаторы и регуляторы кислотности.

Термин "клаб-сода" приобрел популярность в 1950-х годах. В состав насыщенной углекислым газом воды входят различные минералы, в частности бикарбонат натрия (пищевая сода), цитрат натрия, фосфат натрия и иногда хлорид натрия (соль). Среди популярных брендов клубной содовой - Canada Dry, Seagram's и Schweppes.

"Игристая вода" - маркетинговое название для минеральной воды, богатой растворенными твердыми веществами, такими как калий, натрий и магний. В промышленном производстве эти минералы часто добавляются искусственно для имитации природного вкуса. Пузырьки в воде могут быть естественными или искусственно добавленными благодаря углекислому газу.

Существует еще тоник, который, хоть и относится к газированным напиткам, содержит сахар и хинин. Первоначально тоник использовался в начале 19 века как профилактическое средство против малярии - горькое лекарственное вещество невозможно было употреблять в чистом виде, поэтому его смешивали с содовой водой и сахаром.

Похожая история возникновения у сладкого напитка на основе газировки - Coca-Cola. В течение 1886-1959-х годов стоимость Coca-Cola составляла пять центов для привлечения покупателей.

Сладкие газированные напитки можно найти во многих магазинах (flickr.com/jeepersmedia)

Как появилась содовая

Многие алкогольные напитки, такие как пиво, шампанское, сидр, на протяжении веков были естественно газированы в процессе ферментации. Однако впервые газировку создал британский ученый и врач Уильям Браурингг, используя для этого углекислый газ. В 1766 году Генри Кавендиш, британский ученый, разработал аэрационный аппарат для насыщения воды кислородом.

Это вдохновило Джозефа Пристли, другого ученого из Великобритании, на собственные эксперименты. И уже в 1767 году он изобрел газировку, подвесив миску с водой над пивным чаном на местной пивоварне.

Пристли обнаружил, что вода, обработанная таким образом, имеет приятный вкус и предложил ее друзьям как прохладный напиток, в 1772 году опубликовав статью об изобретении. Позже его технологию усовершенствовал Иоганн Якоб Швеппе (именно так, известного благодаря Schweppes), основав компанию Schweppes в Женеве в 1783 году. С этого началось массовое производство содовой.

Название "содовая вода" возникло из-за того, что в процессе часто добавляли соду (углекислый натрий или бикарбонат натрия), чтобы отрегулировать вкус и уровень кислотности.

Кроме того, в 1799 году Августин Твейтс основал компанию Thwaites' Soda Water в Дублине. Эта компания первой запатентовала и начала продавать "Soda water".

"Клаб-сода" - одна из разновидностей содовой (фото: flickr.com/florenceluong)

Как содовая стала популярной

Газированная минеральная вода

С 1781 года газировка начала производиться в больших масштабах с созданием компаний, специализировавшихся на производстве искусственной минеральной воды. Причиной этого был маркетинг и спрос потребителей - как на вкусную и полезную воду.

Основатели компании Canada Dry были одними из тех, кто не остался в стороне - и начали производство газировки с нулевым содержанием калорий еще в 1890 году.

Газированная минеральная вода (фото: flickr.com/sayotsu)

Что такое сифон

Популярность шипящей воды возрастала, и в 1829 году появляется устройство, позволившее создавать газировку дома - сифон. При нажатии на рычаг давление газа в сифоне выталкивало газировку вверх по трубке.

Сифон приобрел свою популярность в начале и середине 20 века и стал привычным явлением в барах и домах.

Это способствовало появлению коммерческих сифонов, которые были мощнее бытовых. Их предварительно заправляли водой и газом, а когда устройство становилось пустым, его возвращали продавцу для обмена. Депозитная схема гарантировала, что сифон не будет выброшен после использования.

Сифон - устройство для газировки воды (фото: flickr.com/cucundra)

Коктейли с содовой

С появлением сифонов газировка изменила и способ употребления алкогольных напитков - содовая вода, а впоследствии и газированные безалкогольные напитки помогали разбавлять алкоголь, смягчая его резкий вкус.

В 1970-х годах в Британии стал популярным продукт "Soda Stream" - коммерчески доступный набор для домашнего приготовления, позволяющий покупателям смешивать фруктовые сиропы и воду, чтобы создавать газированные напитки. Несложно догадаться, что экспериментировали со вкусами не только в Британии.

Ведь еще в 1886 году в Америке появился напиток, созданный Джоном Пембертоном и запатентованный как лекарственное средство - Coca-Cola. В то время в Соединенных Штатах было убеждение, что газировка полезна для здоровья.

По этой причине были популярны аптечные фонтанчики с газировкой, где и продавался напиток Пембертона. Эта сладкая вода принесла много изменений не только в рынок газированных напитков, но и в популярную культуру из-за ее вкуса и доступности.

Содовую используют для приготовления коктейлей (фото: flickr.com/sayotsu)