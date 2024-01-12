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Что такое менингит и как защититься от этой опасной болезни

Что такое менингит и как уберечься (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Менингит - очень опасное заболевание, которое может привести к сильным осложнениям, а в некоторых случаях и смерть. Следует помнить, как развивается эта болезнь, какие у нее симптомы и когда срочно нужно обратиться к врачу.

Что такое менингит и какие у него симптомы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача Анны Чередниченко в Instagram.

Что такое менингит

Менингит - это инфекция за воспаление жидкости и оболочек головного и спинного мозга. Есть несколько видов менингита, которые зависят от типа возбудителя болезни. Чаще всего - это вирусы или бактерии.

Менингит может возникать из-за деятельности:

  • вирусов (герпес, паротит, грипп)
  • бактерий (стафилококк, стрептококк, менингококк)
  • грибков (кандида)
  • простейших микроорганизмов (токсоплазма, амеба)

Иногда причиной менингита является несколько возбудителей.

В зависимости от характера воспалительного процесса выделяют:

  • серозный менингит, вызываемый чаще вирусами
  • гнойный менингит, протекающий с образованием гноя, вызывается некоторыми бактериями

Заболевание может протекать с разной скоростью появления и нарастания симптомов:

молниеносно - признаки менингита появляются очень быстро, пациент может умереть в первый день с момента заражения;

остро - инфекция развивается через несколько суток после заражения, признаки менингита хорошо выражены;

хронически - симптомы проявляются постепенно.

Вирусный менингит. Возбудители вирусного менингита – вирусы Коксаки и ЕСНО, относятся к Picornaviridae, роду Enterovirus. Протекает заболевание по типу серозного воспаления, без образования гнойных масс. Вирусная инфекция обычно не поражает паренхиму головного мозга.

Основные симптомы менингита

  • Лихорадка
  • Головная боль со рвотой, которая не проходит от обезболивающих
  • Ригидность и боль мышц шеи
  • Светобоязнь
  • Сонливость
  • Запутанность сознания
  • Раздражительность
  • Бред

У младенца обратите внимание на такие симптомы как взрывание родничка, монотонный плач, сыпь на теле.

Группы риска: младенцы, дети младше 2 лет, подростки, проживающие в местах скопления (например, общежития), люди с ослабленной иммунной системой, взрослые, проживающие в местах скопления.

При первых подозрениях на возникновение менингита следует немедленно обратиться к врачу.

Профилактика менингита

- мойте руки перед едой, после посещения туалета, пребывания в людных общественных местах или поглаживания животных.

- соблюдайте гигиену: ни с кем не делитесь напитками, едой, соломинками, кухонными принадлежностями, бальзамами для губ или зубными щетками.

- прикрывайте рот, когда кашляете или чихаете

- занимайтесь спортом, соблюдайте здоровое питание

- не забывайте об отдыхе, чтобы иммунная система не пострадала от переутомления
- вакцинация

Представьте! Во время ковидного карантина 2020 года, когда все носили маски и антисептики для рук, за первые 4 недели уровень заболеваемости менингитом уменьшился на 68%, а за 8 недель – на 82%!

Вакцины против менингита в Украине есть!

- вакцина против Haemophilus influenzae типа b(Hib) - Хиберикс
- Вакцины против менингококка – Менактра, Нименрикс и Бексеро
- Вакцина от пневмококка - Превенар 13 и Синфлорикс

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