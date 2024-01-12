Что такое менингит и как защититься от этой опасной болезни

Менингит - очень опасное заболевание, которое может привести к сильным осложнениям, а в некоторых случаях и смерть. Следует помнить, как развивается эта болезнь, какие у нее симптомы и когда срочно нужно обратиться к врачу.
Что такое менингит и какие у него симптомы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача Анны Чередниченко в Instagram.
Менингит - это инфекция за воспаление жидкости и оболочек головного и спинного мозга. Есть несколько видов менингита, которые зависят от типа возбудителя болезни. Чаще всего - это вирусы или бактерии.
Менингит может возникать из-за деятельности:
Иногда причиной менингита является несколько возбудителей.
В зависимости от характера воспалительного процесса выделяют:
Заболевание может протекать с разной скоростью появления и нарастания симптомов:
молниеносно - признаки менингита появляются очень быстро, пациент может умереть в первый день с момента заражения;
остро - инфекция развивается через несколько суток после заражения, признаки менингита хорошо выражены;
хронически - симптомы проявляются постепенно.
Вирусный менингит. Возбудители вирусного менингита – вирусы Коксаки и ЕСНО, относятся к Picornaviridae, роду Enterovirus. Протекает заболевание по типу серозного воспаления, без образования гнойных масс. Вирусная инфекция обычно не поражает паренхиму головного мозга.
У младенца обратите внимание на такие симптомы как взрывание родничка, монотонный плач, сыпь на теле.
Группы риска: младенцы, дети младше 2 лет, подростки, проживающие в местах скопления (например, общежития), люди с ослабленной иммунной системой, взрослые, проживающие в местах скопления.
При первых подозрениях на возникновение менингита следует немедленно обратиться к врачу.
- мойте руки перед едой, после посещения туалета, пребывания в людных общественных местах или поглаживания животных.
- соблюдайте гигиену: ни с кем не делитесь напитками, едой, соломинками, кухонными принадлежностями, бальзамами для губ или зубными щетками.
- прикрывайте рот, когда кашляете или чихаете
- занимайтесь спортом, соблюдайте здоровое питание
- не забывайте об отдыхе, чтобы иммунная система не пострадала от переутомления
- вакцинация
Представьте! Во время ковидного карантина 2020 года, когда все носили маски и антисептики для рук, за первые 4 недели уровень заболеваемости менингитом уменьшился на 68%, а за 8 недель – на 82%!
Вакцины против менингита в Украине есть!
- вакцина против Haemophilus influenzae типа b(Hib) - Хиберикс
- Вакцины против менингококка – Менактра, Нименрикс и Бексеро
- Вакцина от пневмококка - Превенар 13 и Синфлорикс
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