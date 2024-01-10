Корь в Украине: что нужно знать родителям о тяжелом детском заболевании

В Украине во время войны растет вероятность вспышки многих инфекционных заболеваний, особенно кори, являющейся одним из самых заразных заболеваний. Родители должны знать, чем опасна корь для детей.

Об этом рассказал доктор медицинских наук и Заслуженный врач Украины Сергей Крамарев в интервью РБК-Украина .

Чем опасна корь

По словам инфекциониста, корь - это одно из самых тяжелых заболеваний у детей. В частности, у вируса кори есть два опасных свойства.

Первое - это нейротропность. Это когда происходит поражение нервной системы, вследствие чего могут возникать тяжелые воспаления головного мозга - энцефалиты.

"Больше тяжелых энцефалитов, чем корью, за свою 40-летнюю практику я не встречал. Если ребенок будет жить после перенесенного корового энцефалита, он останется инвалидом", - отметил Сергей Крамарев.

Другое свойство вируса кори - это иммуносупрессивное действие. Речь идет об угнетении иммунной системы. На фоне кори легко происходит наслоение вторичных бактериальных инфекций, причем даже в течение полугода после перенесенной кори.

Это приведет к тому, что ребенок может заболеть тяжелой пневмонией, сепсисом и умереть от осложнений.

"Еще раз подчеркиваю, что единственная действенная защита - это вакцинация. И о своевременных прививках своих детей должны позаботиться прежде всего родители", - подчеркнул врач.

Симптомы кори

Первым признаком кори обычно является значительное повышение температуры через 10-12 дней после инфицирования, которое длится 4-7 дней. На этой начальной стадии могут возникать насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также белые мелкие пятна на внутренней поверхности щек.

Через несколько дней появляется сыпь - сначала, как правило, на лице и верхней части шеи. Приблизительно через три дня сыпь распространяется по всему телу, включая руки и ноги.

Она держится 5-6 дней и затем исчезает. В среднем сыпь появляется через 14 дней (от 7 до 18 дней) после воздействия вируса.

Как распространяется вирус

Вирус кори распространяется при кашле и чихании, тесных личных контактов. Вирус остается активным и обитает в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение 2 часов.

Важно, что инфицированный человек может передавать вирус еще за четыре дня до и через четыре дня после появления у него сыпи.

Как диагностировать

Чаще установить правильный диагноз можно визуально, по характерной симптоматике кори.

Симптомы кори у детей до года часто путают с краснухой или скарлатиной, что мешает своевременно начать правильное лечение.