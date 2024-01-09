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Не закрывайте на это глаза: врач назвала признаки опухоли мозга

Вторник 09 января 2024 08:42
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Не закрывайте на это глаза: врач назвала признаки опухоли мозга Главные признаки опухоли мозга (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Екатерина Пинчук

Опухоли головного мозга бывают злокачественными и доброкачественными, первичными и вторичными, но во всех случаях чем быстрее начнется лечение, тем лучше. Семейный врач Екатерина Пинчук рассказала, как вовремя заметить эту проблему. Существует несколько главных признаков.

Как распознать опухоль мозга, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Stories с Instagram-страницы Пинчук, Википедия.

Когда нужно делать КТ и МРТ

По словам врача, обязательно обратиться к специалистам следует людям, постоянно испытывающим головную боль.

"Сразу думать, что у вас опухоль, не надо. Не пугайтесь, потому что куча заболеваний протекает с головной болью. если ничего не помогает - лучше сделать КТ и МРТ", - пояснила врач.

Не закрывайте на это глаза: врач назвала признаки опухоли мозга

Врач рассказала, какие признаки могут быть тревожными (скриншот)

Признаки опухоли головного мозга

По словам Пинчук, не стоит игнорировать следующие симптомы:

  • постоянная головная боль
  • головокружение
  • потеря сознания (неоднократная)
  • тошнота, рвота
  • изменение в поведении (дезориентация во времени и пространстве, агрессия)
  • изменение в речи
  • паралич или слабость в руке или ноге, или все вместе
  • двоение в глазах
  • потеря массы тела.

Если человек замечает у себя что-нибудь из этих признаков, игнорировать это не стоит. Обязательно нужно обратиться к врачу и получить консультацию. Заниматься самолечением очень опасно.

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