Не закрывайте на это глаза: врач назвала признаки опухоли мозга

Опухоли головного мозга бывают злокачественными и доброкачественными, первичными и вторичными, но во всех случаях чем быстрее начнется лечение, тем лучше. Семейный врач Екатерина Пинчук рассказала, как вовремя заметить эту проблему. Существует несколько главных признаков.

Как распознать опухоль мозга, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: Stories с Instagram-страницы Пинчук, Википедия.