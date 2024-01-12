Що таке менінгіт та як захиститися від цієї небезпечної хвороби

Що таке менінгіт

Менінгіт - це інфекція за запалення рідини та оболонок головного та спинного мозку. Існує декілька видів менінгіту, які залежать від типу збудника хвороби. Найчастіше - це віруси або бактерії.

Менінгіт може виникати через діяльність:

вірусів (герпес, паротит, грип)

бактерій (стафілокок, стрептокок, менінгокок)

грибків (кандіда)

найпростіших мікроорганізмів (токсоплазма, амеба)

Інколи причиною менінгіту є одразу декілька збудників.

Залежно від характеру запального процесу виділяють:

серозний менінгіт, який викликається частіше вірусами

гнійний менінгіт, який протікає з утворенням гною, викликається деякими бактеріями

Захворювання може протікати з різною швидкістю появи та наростання симптомів:

блискавично – ознаки менінгіту з’являються дуже швидко, пацієнт може померти в перший день з моменту зараження;

гостро – інфекція розвивається через декілька діб після зараження, ознаки менінгіту добре виражені;

хронічно – симптоми проявляються поступово.

Вірусний менінгіт. Збудники вірусного менінгіту - віруси Коксакі та ЕСНО, відносяться до Picornaviridae, роду Enterovirus. Протікає захворювання по типу серозного запалення, без утворення гнійних мас. Вірусна інфекція зазвичай не вражає паренхіму головного мозку.

Основні симптоми менінгіту

Лихоманка

Головний біль з блювотою. Що не минає від знеболюючих

Ригідність та біль м'язів шиї

Світлобоязнь

Сонливість

Сплутаність свідомості

Дратівливість

Марення

У немовляти зверніть увагу на такі симптоми як вибухання джерельця, монотонний плач, висипку на тілі.

Групи ризику: немовлята, діти до 2 років, підлітки, які проживають у місцях скупчення (наприклад, гуртожитки), люди з ослабленою імунною системою, дорослі, які проживають у місцях скупчення.

При перших підозрах на виникнення менінгіту потрібно негайно звернутися до лікаря.

Профілактика менінгіту

- мийте руки перед їдою, після відвідування туалету, перебування в людних громадських місцях або погладжування тварин.

- дотримуйтесь гігієни: ні з ким не діліться напоями, їжею, соломинками, кухонним приладдям, бальзамами для губ або зубними щітками.

- прикривайте рот, коли кашляєте або чхаєте

- займайтесь спортом, дотримуйтесь здорового харчування

- не забувайте про відпочинок, щоб імунна система не постраждала від перевтоми

- вакцинація



Уявіть! Під час ковідного карантину 2020 року, коли всі носили маски та антисептики для рук, за перші 4 тижні рівень захворюваності на менінгіт зменшився на 68%, а за 8 тижнів - на 82%!



Вакцини проти менінгіту в Україні є!



- Вакцина проти Haemophilus influenzae типу b (Hib) - Хіберікс

- Вакцини проти менінгококу - Менактра, Німенрикс та Бексеро

- Вакцина від пневмококу - Превенар 13 і Синфлорикс