Что такое когнитивная усталость и как с ней справиться взрослым и детям

Что такое когнитивная усталость

В условиях длительного стресса и взрослым, и детям свойственно когнитивное истощение - состояние "психологической усталости", когда умственной работы и ответственности многовато, а отдыха, сна и возможности расслабиться не хватает.

Когнитивная усталость влияет на наше эмоциональное состояние и из-за нее возникают проблемы с:

концентрацией. То есть, человек становится невнимательным и не может собраться

производительностью. Человек дольше работает и гораздо быстрее устает

восприятием юмора и метафор. Это может восприниматься как насмешка, особенно когда речь идет о подростках

планировкой. Человеку становится тяжело запланировать свои дела или расписать свой день.

Как когнитивная усталость влияет на взрослых и детей (фото: Freepik)

Как предотвратить когнитивную усталость

Для того чтобы предотвратить появление этого явления, психологиня рекомендует разбивать все ежедневные дела на этапы , между которыми обязательно будут присутствовать паузы для отдыха.

Если это касается ребенка, то стоит спрашивать у него с какого этапа он хотел бы начать и замечайте завершение каждого из них. Ведь ему может казаться, что даже домашняя задача или уборка - это очень трудно.

Чаще делайте перерывы, выходите на свежий воздух, на короткие прогулки и отвлекайтесь от чатов, новостей и гаджетов в целом.

Если у вас была бессонная ночь - то выделите 10-20 минут на то, чтобы просто посидеть с закрытыми глазами.

Не забывайте регулярно есть и лучше теплые блюда. Также пейте воду.

Вам пойдет на пользу физическая активность - разные упражнения, которые вам по силам и в радость, медитации, творчество, разговоры с психологом и практики майндфулнеса.

А еще не забывайте оставлять себя и своего ребенка в покое. Сейчас не время быть перфекционистом. Не корите себя за ошибки. Лучше сделайте что-нибудь, что порадует и вас и ребенка. Помните, что радость - это ваша энергия.