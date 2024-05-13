Что такое ашваганда? Вся правда про пользу и вред этой "панацеи"

Что известно об ашваганде

Ашваганда (витания снотворная, индийский женьшень или зимняя вишня) - вечнозеленое растение из семейства пасленовых.

Этот многолетний кустарник высотой 35-75 см имеет опушенные ветви, которые радиально расходятся от центрального стебля, а также тускло-зеленые эллиптические листья до 10-12 см длиной.

Росток ашваганды (фото: en.wikipedia.org)

Ее цветки - мелкие, зеленые и колокольчатые.

Цветок ашваганды (фото: en.wikipedia.org)

Плоды - мясистые (с большим количеством мелких косточек), оранжево-красного цвета, размещенные в зеленых "розетках" чашелистиков на желтоватой треснувшей перепончатой оболочке.

Плод ашваганды (фото: en.wikipedia.org)

Снаружи полностью созревшие и снятые с растения плоды ашваганды несколько похожи на известный среди украинцев физалис (его родственник).

Созревшие плоды ашваганды (фото: en.wikipedia.org)

С санскрита "ашваганда" дословно переводится как "лошадь" (ashva) и "запах" (gandha), что указывает на специфический запах корней этого растения.

Оно произрастает в Индии, на Ближнем Востоке и северо-востоке Африки. В лекарственных целях культивируется ныне для промышленного сбора корневищ.

Корневища ашваганды (фото: en.wikipedia.org)

Практическое использование ашваганды

Считается, что впервые ашваганду стали использовать в традиционной аюрведической медицине Индии не менее 5 тыс. лет назад. При этом разные части этого растения имели различные предназначения:

из корня чаще всего изготовляли аюрведический тоник.

из семян и листьев - болеутоляющие отвары, настойки от вшей, косметическое мыло

из свежих ягод (умеренно токсичных) - рвотное средство

В то же время в Европе и Америке исследовать и доказывать пользу веществ (содержащихся в корневище растения) ученые взялись примерно с 80-х годов прошлого века.

Учитывая все еще недостаточное количество информации - для официального клинического применения препаратов на основе ашваганды - ее используют сейчас для создания пищевых биологически активных добавок.

Чаще всего производители предлагают потребителям экстракт корня ашваганды в капсулах, таблетках или порошке.

Различные препараты на основе ашваганды (скриншот: prom.ua)

Чем полезна ашваганда

На сегодня исследователи обнаружили в ашваганде около 100 активных веществ и микроэлементов, а также исследовали ее основные действующие компоненты.

Некоторые считают, что добавки с ашвагандой являются чуть ли не панацеей, ведь они:

обладают адаптогенными, седативными, мочегонными, жаропонижающими и обезболивающими эффектами.

положительно влияют на центральную нервную, эндокринную и иммунную системы

тормозят воспалительные и онкологические процессы

повышают уровень гемоглобина, эритроцитов и меланина.

повышают силу отрицательных ответов на стресс

замедляют клеточное старение и т.п.

Специалисты могут назначать добавки на основе ашваганды при следующих болезнях и состояниях:

хроническая усталость

биполярные и обсессивно-компульсивные расстройства, тревожность, стресс

снижение активности природных клеток-киллеров иммунной системы

инфаркт миокарда

остео-, ревматоидный и подагрический артриты

язва желудка, индуцированная стрессом

избыточная масса тела, преддиабет, сахарный диабет 2 типа

гипотиреоз

атеросклероз

отеки

бронхиальная астма

сенная лихорадка

проблемы с селезенкой

климактерический синдром в перименопаузе

эпилепсия

трудности с засыпанием и продолжительностью сна без пробуждений

возрастные проблемы с вестибулярным аппаратом

старческая дегенеративная атаксия, деменция, болезни Альцгеймера и Паркинсона

шизофрения

лечение морфином наркомании

периоды сдачи экзаменов и интенсивного обучения

Кроме того, ряд исследований указывает на то, что ашваганда может помочь в профилактике и борьбе с аденомами легких, предраковыми гинекологическими болезнями, саркомами, лейкозом, миелоидным лейкозом, онкологией легких, молочной железы, желудка, почек и предстательной железы.

Структура ашваганды (иллюстрация: en.wikipedia.org)

Кому ашваганду употреблять нельзя

Несмотря на такую "мощную" массу полезных свойств, некоторым людям ашваганду употреблять нельзя совсем (или же можно лишь в ограниченных количествах) - чтобы уберечь здоровье:

детям до 12 лет

женщинам в период беременности

женщинам в период лактации (кормления грудью)

людям с индивидуальной непереносимостью (аллергией)

людям с диабетом

людям, имеющим проблемы с артериальным давлением

людям, имеющим проблемы со щитовидной железой

людям с рассеянным склерозом

людям с красной волчанкой, тиреоидитом, другими системными аутоиммунными заболеваниями

людям с повышенным уровнем тестостерона

людям, которые проходят курс медикаментозных препаратов или регулярно принимают определенные лекарственные средства (седативные препараты, антидепрессанты, муносупрессоры (иммунодепрессанты), гормоны и т.д.)

В любом случае эксперты советуют - прежде чем начинать принимать препараты на основе ашваганды - лучше всего проконсультироваться с врачом.