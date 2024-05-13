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Что такое ашваганда? Вся правда про пользу и вред этой "панацеи"

Ашваганда - полезное растение, но не для всех (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Ашваганда - полезное растение, которое можно принимать по-разному. В то же время для некоторых эта природная "панацея" может быть вредной, поэтому употреблять ее не советуют (чтобы уберечь здоровье).

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этом растении и его практическом использовании, чем оно полезно, а также кому ашваганду лучше избегать.

При подготовке материала были использованы следующие источники: BCAA.ua, belok.ua, WaySport.ua, Wikipedia.

Что известно об ашваганде

Ашваганда (витания снотворная, индийский женьшень или зимняя вишня) - вечнозеленое растение из семейства пасленовых.

Этот многолетний кустарник высотой 35-75 см имеет опушенные ветви, которые радиально расходятся от центрального стебля, а также тускло-зеленые эллиптические листья до 10-12 см длиной.

Росток ашваганды (фото: en.wikipedia.org)

Ее цветки - мелкие, зеленые и колокольчатые.

Цветок ашваганды (фото: en.wikipedia.org)

Плоды - мясистые (с большим количеством мелких косточек), оранжево-красного цвета, размещенные в зеленых "розетках" чашелистиков на желтоватой треснувшей перепончатой оболочке.

Плод ашваганды (фото: en.wikipedia.org)

Снаружи полностью созревшие и снятые с растения плоды ашваганды несколько похожи на известный среди украинцев физалис (его родственник).

Созревшие плоды ашваганды (фото: en.wikipedia.org)

С санскрита "ашваганда" дословно переводится как "лошадь" (ashva) и "запах" (gandha), что указывает на специфический запах корней этого растения.

Оно произрастает в Индии, на Ближнем Востоке и северо-востоке Африки. В лекарственных целях культивируется ныне для промышленного сбора корневищ.

Корневища ашваганды (фото: en.wikipedia.org)

Практическое использование ашваганды

Считается, что впервые ашваганду стали использовать в традиционной аюрведической медицине Индии не менее 5 тыс. лет назад. При этом разные части этого растения имели различные предназначения:

  • из корня чаще всего изготовляли аюрведический тоник.
  • из семян и листьев - болеутоляющие отвары, настойки от вшей, косметическое мыло
  • из свежих ягод (умеренно токсичных) - рвотное средство

В то же время в Европе и Америке исследовать и доказывать пользу веществ (содержащихся в корневище растения) ученые взялись примерно с 80-х годов прошлого века.

Учитывая все еще недостаточное количество информации - для официального клинического применения препаратов на основе ашваганды - ее используют сейчас для создания пищевых биологически активных добавок.

Чаще всего производители предлагают потребителям экстракт корня ашваганды в капсулах, таблетках или порошке.

Различные препараты на основе ашваганды (скриншот: prom.ua)

Чем полезна ашваганда

На сегодня исследователи обнаружили в ашваганде около 100 активных веществ и микроэлементов, а также исследовали ее основные действующие компоненты.

Некоторые считают, что добавки с ашвагандой являются чуть ли не панацеей, ведь они:

  • обладают адаптогенными, седативными, мочегонными, жаропонижающими и обезболивающими эффектами.
  • положительно влияют на центральную нервную, эндокринную и иммунную системы
  • тормозят воспалительные и онкологические процессы
  • повышают уровень гемоглобина, эритроцитов и меланина.
  • повышают силу отрицательных ответов на стресс
  • замедляют клеточное старение и т.п.

Специалисты могут назначать добавки на основе ашваганды при следующих болезнях и состояниях:

  • хроническая усталость
  • биполярные и обсессивно-компульсивные расстройства, тревожность, стресс
  • снижение активности природных клеток-киллеров иммунной системы
  • инфаркт миокарда
  • остео-, ревматоидный и подагрический артриты
  • язва желудка, индуцированная стрессом
  • избыточная масса тела, преддиабет, сахарный диабет 2 типа
  • гипотиреоз
  • атеросклероз
  • отеки
  • бронхиальная астма
  • сенная лихорадка
  • проблемы с селезенкой
  • климактерический синдром в перименопаузе
  • эпилепсия
  • трудности с засыпанием и продолжительностью сна без пробуждений
  • возрастные проблемы с вестибулярным аппаратом
  • старческая дегенеративная атаксия, деменция, болезни Альцгеймера и Паркинсона
  • шизофрения
  • лечение морфином наркомании
  • периоды сдачи экзаменов и интенсивного обучения

Кроме того, ряд исследований указывает на то, что ашваганда может помочь в профилактике и борьбе с аденомами легких, предраковыми гинекологическими болезнями, саркомами, лейкозом, миелоидным лейкозом, онкологией легких, молочной железы, желудка, почек и предстательной железы.

Структура ашваганды (иллюстрация: en.wikipedia.org)

Кому ашваганду употреблять нельзя

Несмотря на такую "мощную" массу полезных свойств, некоторым людям ашваганду употреблять нельзя совсем (или же можно лишь в ограниченных количествах) - чтобы уберечь здоровье:

  • детям до 12 лет
  • женщинам в период беременности
  • женщинам в период лактации (кормления грудью)
  • людям с индивидуальной непереносимостью (аллергией)
  • людям с диабетом
  • людям, имеющим проблемы с артериальным давлением
  • людям, имеющим проблемы со щитовидной железой
  • людям с рассеянным склерозом
  • людям с красной волчанкой, тиреоидитом, другими системными аутоиммунными заболеваниями
  • людям с повышенным уровнем тестостерона
  • людям, которые проходят курс медикаментозных препаратов или регулярно принимают определенные лекарственные средства (седативные препараты, антидепрессанты, муносупрессоры (иммунодепрессанты), гормоны и т.д.)

В любом случае эксперты советуют - прежде чем начинать принимать препараты на основе ашваганды - лучше всего проконсультироваться с врачом.

Напомним, ранее мы рассказывали о фрукте, который укрепляет иммунитет не хуже цитрусовых.

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