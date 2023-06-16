Что такое 15-минутные города и неужели за ними - будущее? Архитектор называет "плюсы" и "минусы"

Сегодня мировые архитекторы и урбанисты почти однозначны в своих прогнозах: за концепцией "15-минутного города" - будущее.

15-минутный город - это концепция проектирования городов, которая предполагает расположение больниц, школ, офисов, магазинов, кафе и различных развлекательных заведений на расстоянии, которое человек может пройти за четверть часа пешком или проехать на велосипеде.

Действительно ли такая модель городской планировки - панацея для городов будущего, рассказал итальянский архитектор и градостроитель Массимо Чуффини на Freedom of Mobility Forum 2023.

В чем важность концепции "15-минутного города"

По словам урбаниста, одной из главных задач концепции является то, чтобы простыми и понятными словами донести (и доказать) общественности, что способ перемещения людей и формирование города неразрывно связаны друг с другом, и это взаимодействие работает в обоих направлениях.

"Очень важно создать и донести видение города, которое не только способствует уменьшению выбросов парниковых газов, но и представляет модель жизнеспособности", - говорит Массимо.

Новая концепция подразумевает, что велосипеды станут основным транспортом (фото: pixabay)

Отреагировал архитектор и на теорию заговора, разгуливающую сейчас в интернете, что якобы 15-минутные города - это инструмент правительственных репрессий, влияющий на свободу передвижения.

"Я не считаю, что есть связь. Обеспечение каждой части города достаточным количеством магазинов, услуг, парков и пространств для облегчения повседневной жизни жителей не является новой концепцией. Это цель, которую градостроители всегда преследовали, часто безуспешно", - говорит эксперт.

Чуффини напоминает, что так называемый зонинг (разделение города на зоны и районы с целью установления в них определенных ограничений) в цивилизованном мире был преодолен еще в 1970-х годах. С этого момента урбанисты и градостроители работают над тем, чтобы обеспечить равные возможности для всех жителей населенного пункта, независимо от их места жительства.

Массимо Чуффини - один из адептов концепции (фото: freedomofmobility.stellantis.com)

В чем сложность реализации концепции

Сейчас самым сложным аспектом реализации концепции "15-минутного города" расположение рабочих мест.

"Несмотря на то, что многие работы можно выполнять удаленно, люди захотят - или, скорее всего, будут вынуждены - работать там, где они найдут лучшие экономические и трудоустройственные условия", - констатирует Чуффини.

Но и в удаленной работе есть определенные минусы для модели "15-минутного города", ведь люди, которые не нуждаются в ежедневной езде на работу, могут перебраться за город, где цены на недвижимость ниже. Зато в город они будут ездить на автомобиле. Эти аспекты сводят на нет старания адептов концепции.

"Если доля личных автомобилей преобладает в городской мобильности - город будет строиться для автомобилей. Если город строится для автомобилей, доля автомобилистов будет преобладать в городской мобильности. Чтобы остановить этот порочный круг, необходимо вмешиваться одновременно в оба полюса этого взаимодействия", - говорит архитектор.

Автомобили - главный источник загрязнений современных городов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

А еще он уверен, что власти европейских городов должны пересмотреть ограничения компактности и плотности застройки.

Также Чуффини обращает внимание на то, что сегодня в частности итальянские города "испытывают значительное уменьшение местных магазинов и услуг". В то же время "наблюдается тенденция к созданию крупных специализированных коммерческих зон, расположенных в пригороде или использование онлайн-торговли и т. д."

Когда ждать бума развития низкоуглеродистых городов?

"Все зависит от того, как люди решат формировать свое будущее и какие политические и социальные видения будут преобладать в ближайшие годы", - говорит он.

То есть, каждый технический фактор изменений может иметь очень разные последствия.

"Например, технология автономных автомобилей может стать окончательным концом личной мобильности или ее торжеством. В любом случае, я считаю, что в городах будущего мы будем двигаться медленнее, но с большей плавностью и удовольствием, чем сегодня. Мы будем использовать более "мягкие" и менее "агрессивные" виды транспорта, чем имеющиеся, и, если это возможно, мы будем искать возможность быть перевезенными, а не водить самих себя", - резюмировал архитектор.