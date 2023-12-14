Что произойдет с вашим телом, если вы перестанете есть мясо

Что будет, если вы откажетесь от мяса

Таким образом, хотя растительная диета может помочь вам лучше спать, улучшить здоровье сердца и укрепить микробиом, также возможно, что вы почувствуете себя менее энергичным и будете лишаться некоторых важных питательных веществ. Если вы подумываете полностью исключить мясо, птицу и рыбу из своего рациона, вот как ваш организм, скорее всего, отреагирует.

Ваша энергия

С одной стороны, переход на питательную, богатую овощами диету может помочь вам почувствовать себя более энергичным, поскольку вы заменяете обработанные продукты животного происхождения, такие как бекон и мясные деликатесы, на цельные продукты, такие, как орехи и семена.

Но есть одна загвоздка. Удаление продуктов животного происхождения из тарелки также означает, что вы можете потерять определенные питательные вещества. Возьмем, к примеру, железо. Хотя это важное питательное вещество присутствует в растительных продуктах, таких как шпинат и соевые бобы, в виде негемового железа, оно более биодоступно, когда оно поступает из животных (как в форме гема, так и в форме негемового железа), согласно данным Национальной медицинской библиотеки США.

Вот почему так важно включать в свой рацион достаточное количество железа. Основная его функция - это перенос кислорода по всему организму, что позволяет вашим клеткам вырабатывать энергию.

"Низкий уровень железа может привести к хронической усталости, выпадению волос, головокружению, слабости, головным болям, бледности кожи и учащенному сердцебиению", - сообщила Мария Пенья, доктор медицинских наук, доцент кафедры медицины, эндокринологии, диабета и заболеваний костей в школе Икан.

Здоровье вашего кишечника

Если вы чувствуете, что в наши дни здоровье кишечника правит миром здоровья, вы не ошибаетесь.

Согласно статье Nutrients, опубликованной в июле 2019 года, состав кишечного микробиома имеет значение, поскольку бактерии, обитающие в толстом кишечнике, играют важную роль в вашем здоровье.

"Мясо, особенно красное мясо и обработанное мясо, может способствовать воспалению кишечника, что, в свою очередь, изменяет полезные бактерии и может привести к проблемам с пищеварением, таким как запор и вздутие живота", - говорят ученые.

Употребление овощей имеет противоположный эффект. Было обнаружено, что вегетарианские диеты (а также диеты в средиземноморском стиле) положительно изменяют микробиом кишечника, как предполагает исследование, опубликованное в сентябре 2018 года.

Исследователи предполагают, что, исключив мясо и рыбу из своего рациона, вы, скорее всего, увеличите потребление противовоспалительных растительных продуктов, многие из которых содержат полезные для кишечника пребиотики и пробиотики.

Ваш сон и настроение

Употребление в пищу большего количества растений может улучшить самочувствие. Высокое содержание изофлавонов в диете, богатой растениями, может быть ответственным за улучшение качества сна.

Изофлавоны - это растительные соединения, которые преимущественно содержатся в соевых бобах, и, согласно исследованию, опубликованному в декабре 2015 года в журнале Nutrition Journal, люди, которые придерживались диеты, богатой изофлавонами, улучшали качество сна и даже уменьшали симптомы депрессии.

Наполнение тарелки фруктами и овощами, помимо сои, также может улучшить ваше настроение. За этой связью стоит несколько потенциальных механизмов, но один из них связан с тем фактом, что диеты, состоящие в основном из мяса, птицы и рыбы, могут содержать большое количество арахидоновой кислоты, воспалительного полиненасыщенного жира омега-6.