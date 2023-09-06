Врач сделал громкое заявление о приеме витаминов осенью. Вот что нужно знать каждому

Многие считают, что витамины нужно принимать осенью и весной, потому что вроде бы как организм нуждается в дополнительной поддержке. Но врачи категорически против самопроизвольного приема этих средств, ведь это может иметь крайне негативные последствия.

Об этом пишет психиатр и невролог Евгений Скрипник в Instagram .

Почему не нужно пить витамины осенью для поддержания здоровья

"Пациенты часто спрашивают на амбулаторном приеме и консультациях, какие витамины пить. Не знаю, откуда взялся миф, что витамины нужно принимать весной и осенью. Это миф. Это не нужно делать. Исследований, что нужно принимать витамины весной и осенью на фоне стрессов, для подкрепления нервной системы, или после переноса респираторных инфекций или гриппа - нет", - отмечает врач.

Скрипник добавляет, что витамины нужны, как и минералы, но только тем, у кого лабораторно подтвержден их дефицит.

"Единственный витамин, который можно принимать для профилактики - витамин D. Однако практика показывает, что крайне редко возникают ситуации, когда организм нуждается в введении дополнительных количеств всех известных витаминов, не говоря уже о микроэлементах, которыми чаще всего дополнены поливитаминные препараты", - говорит невролог.

Могут ли витамины снизить риски болезней

Скрипник отмечает, что нет ни одного качественного исследования, доказавшего положительное влияние витаминно-минеральных комплексов на снижение сердечно-сосудистых рисков, смертности от кардиологических заболеваний и частоты инфарктов и инсультов.

"Однако негативное влияние гипервитаминоза - доказано. Последствия приема витаминов - это и аллергические реакции, онкологические заболевания и т. д. Поливитамины - лекарства, стимулирующие рост фармацевтической промышленности", - заявил Скрипник.

Если человек нормально питается и не голодает, просто принимать витамины не нужно.

"Все витамины, которые нужны для нервной системы есть в обычной пище и дополнительно что-то принимать потому, что у вас стресс - не нужно. Ни одна добавка не способна заменить полноценный рацион", - говорит эксперт.

Врач отмечает, что пища значительно богаче витаминами и микроэлементами и более полезна для организма разнообразными фармацевтическими добавками.

"Особенно часто мы видим назначение в инъекциях витамина В1, В6 и В12. Но многие ли делали анализ на дефицит этих витаминов перед назначением? Никакие витамины не нужны для поддержания нервной системы. В первую очередь это отдых, полноценный сон, активный способ жизнь и если не помогает - то к психиатру, психотерапевту", - заявил Скрипник.